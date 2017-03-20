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В пятницу, 17 марта, представители Новосибирской митрополии передали в дар муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная система города Бердска» комплект православных книг. Это сделано, как сообщили в медиацентре епархии, в рамках акции «Православная книга – новосибирским библиотекам».
Помощник настоятеля Преображенского кафедрального собора города Бердска протоиерей Георгий Пивоваров для всех присутствующих рассказал о более значимых православных книгах для каждого человека. Также для презентации на данное мероприятие из библиотечного фонда православной гимназии во имя преподобного Серафима Саровского города Бердска привезли старинные книги (XVIII–XIX вв).
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [14:45]
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