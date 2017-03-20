В пятницу, 17 марта, представители Новосибирской митрополии передали в дар муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная система города Бердска» комплект православных книг. Это сделано, как сообщили в медиацентре епархии, в рамках акции «Православная книга – новосибирским библиотекам».

Помощник настоятеля Преображенского кафедрального собора города Бердска протоиерей Георгий Пивоваров для всех присутствующих рассказал о более значимых православных книгах для каждого человека. Также для презентации на данное мероприятие из библиотечного фонда православной гимназии во имя преподобного Серафима Саровского города Бердска привезли старинные книги (XVIII–XIX вв).

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