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«Наказывать» ли за членство в ТСЖ директора КБУ Бердска, решит мэрия

Директор Комбината бытовых услуг Александр Кожин пока не готов лично комментировать позицию прокуратуры по его членству в ТСЖ «Инициатива». Надзорный орган считает, что Кожин не может одновременно быть учредителем в товариществе и директором муниципального предприятия.

— Не буду комментировать. Ко мне ничего не поступало, — коротко ответил «Курьер. Среда. Бердск» Александр Юрьевич, добавив, что решение будет принимать администрация.

Стоит отметить, что представление на имя главы Бердска Евгения Шестернина уже пришло в администрацию. Это произошло в то время, когда Александр Юрьевич находился в рабочей поездке в Красноярске. Прокуратура требует либо обязать Кожина выйти из ТСЖ, либо уволить. На Комбинате считают, что такое нарушение не может повлечь увольнение. Кроме того, в ТСЖ входят все собственники дома, и, соответственно, запрет Кожину состоять в товариществе может расцениваться как ущемление его жилищных прав. По информации «Курьер. Среда. Бердск», в администрации пока не решили, как реагировать на прокурорское представление.

Напомним, проверить, законно ли Кожин занимает свою должность, прокуратуру попросил общественник Евгений Митрофанов. В феврале 2016 года на сайте sibpublicfaces.org появилась информация о том, что руководители муниципальных предприятий Новосибирска, районов и поселений, а также госпредприятий Новосибирской области числятся учредителями других компаний, в том числе ООО, ТСЖ и ДНТ. В списке тех, кто совмещает муниципальные должности с должностями в юрлицах оказался и директор КБУ Александр Кожин. Он числится одним из 32 учредителей ТСЖ «Инициатива» на Серебренниковской, 6/1 в Новосибирске.

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«Наказывать» ли за членство в ТСЖ директора КБУ Бердска, решит мэрия

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [14:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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