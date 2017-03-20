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Спрос на турагентства снижается в Новосибирске

По информации консалтингового агентства «R-Аналитика», количество туристических агентств в 2016 году в Новосибирске сократилось на 10% и на начало января 2017 года насчитывало 405 предприятий. Объем оказанных ими услуг, по предварительным данным, составил 3,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 14%.

За 2016 год в Новосибирской области воспользовались услугами местных организаций отдыха 115,7 тыс. человек. Это на 12% меньше чем в 2015 году, приводят цифры эксперты агентства «R-Аналитика». Основным спросом пользовались санаторно-курортные организации: в 2016 году в них отдохнуло 92,5 тыс. человек, а на базах отдыха – 23,2 тыс. человек.

Вместе с тем количество коллективных местных организаций отдыха в 2016 году снизилось по сравнению с 2015 годом на 10% и составило 52 организаций, передает КС .

Доходы от услуг, предоставляемых ими, составили 1,6 млрд рублей, показав символический рост на 0,3% по сравнению с 2015 годом. Средняя стоимость одной ночевки в специализированных коллективных средствах размещения в прошлом году составила 1399 рублей, что на 6% ниже показателей 2015 года.

Снижение показателей продолжается и на рынке выездного туризма, отмечают аналитики. Количество туристических агентств в городе сократилось на 10% и на 1 января 2017 года составило 405 предприятий. Объем оказанных ими услуг, по предварительным данным — 3,2 млрд рублей, что выше показателей 2015 года на 14%.

«Спрос на услуги этих предприятий имеет устойчивую тенденцию к снижению с 2013 года. В 2015 году услугами туристических агентств воспользовались 166 тыс. человек, в 2016 году по нашим прогнозам, таковых будет 150-160 тыс. человек. В 2015 году агентствами было реализовано 93 тыс. туристических пакетов на общую сумму 6,3 млрд рублей. По итогам 2016 года объем реализации остался практически прежним», — подчеркивают в «R-Аналитике».

В географии вырезного туризма лидером остается Таиланд. Как и в прошлом, в 2016 году его доля составила 20-25%. Следует отметить, что внутрироссийские направления занимают второе место (18-20%) после Таиланда и имеет тенденцию к увеличению.

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Спрос на турагентства снижается в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [14:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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