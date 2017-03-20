Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Отчитала за Навального учительница брянских школьников

Старшеклассник в Брянске запостил на своей странице в «Вконтакте» группу брянского митинга «Он вам не Димон», запланированного на 26 марта.

Как сообщает Алексей Навальный в школу пришла полиция и забрала ученика прямо с урока. Максиму предложили удалить группу и на митинг не ходить. Полицейские признали, что заставить не могут, но «настойчиво рекомендовали».

Разговор с директором школы не заставил себя долго ждать. Его Максим Лосев записал. Кира Петровна Грибановская отчитала одноклассников Максима, которые, как оказалось, тоже хотели бы получить ответы на вопросы о коррупции, о чем сообщал ФБК в совоем расследовании о недвижимости, якобы принадлежащей премьеру Дмитрию Медведеву.

Видео vk.com

— Судя по тому, как Кремль испугался брянских школьников, ответы могут быть интереснее, чем мы думаем, — прокомментировал Навальный, сообщив, что окажет опальным брянским школьникам необходимую юридическую помощь.

Новости smi2.ru

  • Сторонники Навального проведут митинги за отставку Медведева (35)
  • ФБК опубликовал расследование о недвижимости, якобы принадлежащей премьеру Медведеву (64)
  • Украина запретила премьер-министру России приезжать в Крым без разрешения (9)
  • Навальному отказали в митинге на Тверской (8)
  • Кремль ответил на расследование Навального о недвижимости Медведева (21)

Отчитала за Навального учительница брянских школьников

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [14:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:45] Православную литературу передала митрополия в библиотекам Бердска

[14:35] «Наказывать» ли за членство в ТСЖ директора КБУ Бердска, решит мэ...

[14:25] Спрос на турагентства снижается в Новосибирске

Все новости

[14:45] Православную литературу передала митрополия в библиотекам Бердска

[14:35] «Наказывать» ли за членство в ТСЖ директора КБУ Бердска, решит мэ...

[14:25] Спрос на турагентства снижается в Новосибирске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 47%

20 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

21 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.

Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: