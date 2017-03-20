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Старшеклассник в Брянске запостил на своей странице в «Вконтакте» группу брянского митинга «Он вам не Димон», запланированного на 26 марта.
Как сообщает Алексей Навальный в школу пришла полиция и забрала ученика прямо с урока. Максиму предложили удалить группу и на митинг не ходить. Полицейские признали, что заставить не могут, но «настойчиво рекомендовали».
Разговор с директором школы не заставил себя долго ждать. Его Максим Лосев записал. Кира Петровна Грибановская отчитала одноклассников Максима, которые, как оказалось, тоже хотели бы получить ответы на вопросы о коррупции, о чем сообщал ФБК в совоем расследовании о недвижимости, якобы принадлежащей премьеру Дмитрию Медведеву.
Видео vk.com
— Судя по тому, как Кремль испугался брянских школьников, ответы могут быть интереснее, чем мы думаем, — прокомментировал Навальный, сообщив, что окажет опальным брянским школьникам необходимую юридическую помощь.
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