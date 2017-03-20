В конце марта в Бердске начнется аварийный ремонт дорог. Коммунальные службы временно залатают дыры, появившиеся за зиму.

— Понижение температуры до -20 градусов ночью, а днем температура плюсовая. В плане паводка это нас спасает, а для асфальтного покрытия ввиду его изношенности такое колебание температуры — это вред. Асфальт рвется, есть аварийные ямы, — рассказал начальник управления ЖКХ Владимир Захаров.

В связи с острой необходимостью ремонта коммунальщики попросят пораньше запустить асфальтный завод. Ямы собираются заливать горячим асфальтом. Такая технология впервые применялась в Бердске в 2016 году. До этого по весне ямы засыпали песком и щебнем. Как показала практика, заплатки из горячего асфальта держатся дольше.

Напомним, в прошлом году новая технология аварийного ремонта вызвала у горожан недоумение, так как асфальт клали не только в сухие ямы, но и в лужи. Однако власти пояснили, что это вполне приемлемо, когда речь идет об экстренных мерах. Добавим, что ближе к лету дорожники проведут ямочный и капитальный ремонт проезжих частей.

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