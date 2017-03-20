Пресс-центр бердской мэрии сегодня, 20 марта, опубликовал официальный комментарий управления ЖКХ об очистке дороги к дачам в районе водозабора. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дачники, постоянно живущие в СНТ, неделями не могли выехать в город из-за того, что единственный путь был завален снегом.

Об очистке дороги дачникам удалось договориться с коммунальщиками в конце февраля. Теперь дорога очищена. В связи с этим бердчане, живущие на дачах, звонят в редакцию со словами благодарности начальнику управления ЖКХ Владимиру Захарову, который не только с ними встретился, но и исполнил свои обещания чистить дорогу.

дословно

«В связи публикациями в СМИ о неудовлетворительной очистке дороги на Водозабор, а также смертью жителя дачного поселка в связи с якобы неочищенной дорогой, администрации Бердска сообщает следующее:

Из комментариев фельдшера-диспетчера отделения скорой помощи ГБУЗ НСО «БЦГБ» Ольги Пичкур, выехавшей 26.02.2017 на вызов с бригадой скорой помощи, следует, что функция её состояла в констатации смерти человека. При этом Ольга Владимировна поясняет, что длительное нахождение машины скорой помощи в пути (около часа-полтора) было связано с трудностью продвижения в дорожном тоннеле по дороге на водозабор (автомобиль «скорой помощи» двигался при помощи автомобиля УАЗ) и временем ожидания специалистов МЧС и работников полиции.

Согласно полномочиям администрации, уборка дороги на Водозабор осуществлялась до границ садового общества. К сожалению, садовое общество не проводило расчистку дорог внутри общества, так как это финансово затратно и нецелесообразно, ведь постоянно проживают на дачах немного жителей, а в течение зимнего сезона дачники добираются к своим участкам на лыжах или специальной технике.

Дорога на Водозабор состоит в собственности администрации города Бердска и передана на баланс в МКУ «УЖКХ» на основании приложения №1 постановления администрации города Бердска от 20.11.2008г. №2912 «О передаче автомобильных дорог местного значения на баланс в оперативное управление МУ «ГЦ ЖКХ».

Указанная дорога обеспечивает проезд спец.техники к насосной станции I-го подъёма (водозабора БЭМЗа), а также обеспечивает проезд к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан.

Согласно ст.5 Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», данная автодорога является дорогой местного значения.

Обслуживанием и содержанием указанной дороги занимается МБУ «ЦМУ» в рамках муниципального задания. Указанная дорога очищалась в октябре 2016 года — 2раза; ноябре 2016 года – 9 раз; декабре 2016 года – 17 раз; январе 2017 года – 12 раз; марте 2017 года – 2 раза. Таким образом, в зимний период указанная дорога очищалась от снега регулярно (50 раз с использование бульдозера на базе Т-150, погрузчика «Амкадор» 332с, а также шнекоротором и грейдером).

Дорога граничит с земельным участком (полем), принадлежащим на праве собственности Искитимскому району. В связи с погодными условиями (ветром), обильными снегопадами, а также отсутствием заградительной лесополосы автодорога заметается снегом со стороны поля. В зимний период 2016-2017 годов выпадение осадков превысило норму в 3 раза, в целом в городе по уборке улиц сложилась напряженная ситуация.

В поле зрения специалистов находилось множество городских объектов, требующих регулярной и оперативной уборки. Стоит отметить, что в первую очередь проводилась очистка подъездных путей к социальным объектам – поликлиникам, больницам, аптекам, детским садам, школам, приведение в соответствие дорог общего пользования. При установлении благоприятных погодных условий, высвобождении техники с очистки социальных объектов улично-дорожной сети специалисты ЖКХ перенаправляют технику на иные объекты. Администрацией Бердска обеспечено обслуживание дороги на Водозабор и возможность проезда по ней автомобилей в течение зимнего периода.

С целью разрешения ситуации по расчистке особо сложных участков дороги, директор МКУ «УЖКХ» Владимир Захаров встретился жителями 28 февраля в 16.00 часов, а в 20.00 ч. принял участие в собрании собственников дачных сообществ, где были обсуждены проблемы содержания дороги на водозабор в январе – феврале 2017 года, связанные с неблагоприятными погодными условиями (обильными множественными снегопадами, метелями, препятствующими оперативной уборке второстепенных дорог), возможное использование новых методик по содержанию дорожного полотна (заключение договора с подрядной организацией в связи с отдаленностью района), варианты установки заградительных сооружений.

Специалистами МКУ «УЖКХ» подготовлено и направлено письмо в администрацию Искитимского района с просьбой установить ограждающую конструкцию с целью предотвращения заметания снегом указанной автодороги.

Администрация Бердска убедительно просит жителей при возникновении вопросов, связанных с выявлением неблагоприятных ситуаций на дорогах, информировать о происшествиях администрацию, специальные службы с целью принятия оперативных решений: управление ЖКХ: 4-00-11, общественная приемная: 3-14-11, ЕДДС: 2-18-18».

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