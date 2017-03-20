USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Пресс-центр бердской мэрии сегодня, 20 марта, опубликовал официальный комментарий управления ЖКХ об очистке дороги к дачам в районе водозабора. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дачники, постоянно живущие в СНТ, неделями не могли выехать в город из-за того, что единственный путь был завален снегом.
Об очистке дороги дачникам удалось договориться с коммунальщиками в конце февраля. Теперь дорога очищена. В связи с этим бердчане, живущие на дачах, звонят в редакцию со словами благодарности начальнику управления ЖКХ Владимиру Захарову, который не только с ними встретился, но и исполнил свои обещания чистить дорогу.
дословно
«В связи публикациями в СМИ о неудовлетворительной очистке дороги на Водозабор, а также смертью жителя дачного поселка в связи с якобы неочищенной дорогой, администрации Бердска сообщает следующее:
Из комментариев фельдшера-диспетчера отделения скорой помощи ГБУЗ НСО «БЦГБ» Ольги Пичкур, выехавшей 26.02.2017 на вызов с бригадой скорой помощи, следует, что функция её состояла в констатации смерти человека. При этом Ольга Владимировна поясняет, что длительное нахождение машины скорой помощи в пути (около часа-полтора) было связано с трудностью продвижения в дорожном тоннеле по дороге на водозабор (автомобиль «скорой помощи» двигался при помощи автомобиля УАЗ) и временем ожидания специалистов МЧС и работников полиции.
Согласно полномочиям администрации, уборка дороги на Водозабор осуществлялась до границ садового общества. К сожалению, садовое общество не проводило расчистку дорог внутри общества, так как это финансово затратно и нецелесообразно, ведь постоянно проживают на дачах немного жителей, а в течение зимнего сезона дачники добираются к своим участкам на лыжах или специальной технике.
Дорога на Водозабор состоит в собственности администрации города Бердска и передана на баланс в МКУ «УЖКХ» на основании приложения №1 постановления администрации города Бердска от 20.11.2008г. №2912 «О передаче автомобильных дорог местного значения на баланс в оперативное управление МУ «ГЦ ЖКХ».
Указанная дорога обеспечивает проезд спец.техники к насосной станции I-го подъёма (водозабора БЭМЗа), а также обеспечивает проезд к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан.
Согласно ст.5 Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», данная автодорога является дорогой местного значения.
Обслуживанием и содержанием указанной дороги занимается МБУ «ЦМУ» в рамках муниципального задания. Указанная дорога очищалась в октябре 2016 года — 2раза; ноябре 2016 года – 9 раз; декабре 2016 года – 17 раз; январе 2017 года – 12 раз; марте 2017 года – 2 раза. Таким образом, в зимний период указанная дорога очищалась от снега регулярно (50 раз с использование бульдозера на базе Т-150, погрузчика «Амкадор» 332с, а также шнекоротором и грейдером).
Дорога граничит с земельным участком (полем), принадлежащим на праве собственности Искитимскому району. В связи с погодными условиями (ветром), обильными снегопадами, а также отсутствием заградительной лесополосы автодорога заметается снегом со стороны поля. В зимний период 2016-2017 годов выпадение осадков превысило норму в 3 раза, в целом в городе по уборке улиц сложилась напряженная ситуация.
В поле зрения специалистов находилось множество городских объектов, требующих регулярной и оперативной уборки. Стоит отметить, что в первую очередь проводилась очистка подъездных путей к социальным объектам – поликлиникам, больницам, аптекам, детским садам, школам, приведение в соответствие дорог общего пользования. При установлении благоприятных погодных условий, высвобождении техники с очистки социальных объектов улично-дорожной сети специалисты ЖКХ перенаправляют технику на иные объекты. Администрацией Бердска обеспечено обслуживание дороги на Водозабор и возможность проезда по ней автомобилей в течение зимнего периода.
С целью разрешения ситуации по расчистке особо сложных участков дороги, директор МКУ «УЖКХ» Владимир Захаров встретился жителями 28 февраля в 16.00 часов, а в 20.00 ч. принял участие в собрании собственников дачных сообществ, где были обсуждены проблемы содержания дороги на водозабор в январе – феврале 2017 года, связанные с неблагоприятными погодными условиями (обильными множественными снегопадами, метелями, препятствующими оперативной уборке второстепенных дорог), возможное использование новых методик по содержанию дорожного полотна (заключение договора с подрядной организацией в связи с отдаленностью района), варианты установки заградительных сооружений.
Специалистами МКУ «УЖКХ» подготовлено и направлено письмо в администрацию Искитимского района с просьбой установить ограждающую конструкцию с целью предотвращения заметания снегом указанной автодороги.
Администрация Бердска убедительно просит жителей при возникновении вопросов, связанных с выявлением неблагоприятных ситуаций на дорогах, информировать о происшествиях администрацию, специальные службы с целью принятия оперативных решений: управление ЖКХ: 4-00-11, общественная приемная: 3-14-11, ЕДДС: 2-18-18».
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [13:25]
[14:45] Православную литературу передала митрополия в библиотекам Бердска
[14:35] «Наказывать» ли за членство в ТСЖ директора КБУ Бердска, решит мэ...
[14:25] Спрос на турагентства снижается в Новосибирске
[14:45] Православную литературу передала митрополия в библиотекам Бердска
[14:35] «Наказывать» ли за членство в ТСЖ директора КБУ Бердска, решит мэ...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -2 C°, ветер: 3.9 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.
Облачно, ветер: северо-восточный