Из Барнаула: то ли Маска, то ли Аватар, то ли Шрек. Так встретили Алексея Навального на Алтае.

— Это странное предположение Кремля: облить меня зеленкой, чтобы я не ездил по стране и не организовывал митинги, сообщает сам оппозиционер сегодня, 20 марта. — Да так в сто раз круче. У барнаульских и бийских волонтеров (сегодня открываем два штаба) будут самые стильные селфи, а уж на любом митинге точно буду звездой.

Лайфхак — лимон зеленку не оттирает. Муравьиная кислота в сто раз лучше. Но светло-зелененьким мне быть еще долго. Смущают зубы. Они пока тоже зеленые, но, надеюсь, побелеют.

Кстати, испытал огромное облегчение, когда мне крикнули «Это зеленка!». Чувак, встречавший меня у входа в штаб, который тянул мне руку, и я радостно пошел ее жать, довольно метко попал мне прямо в глаза из брызгалки. Очень жгло, и я с ужасом подумал, что это кислота. А зеленка-то что!

Еще очень смешно — чувак с зеленкой побежал, сел в машину, и она отвезла его в здание краевой администрации! Она там и сейчас стоит, мирно припаркованная.

Видео ютюб

Навальный сообщил, что несмотря на своеобразную внешность, планы относительно митингов он менять не собирается. По информации его сайта, более 70 российских городов планируют выйти на митинг 26 марта против коррупции.

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