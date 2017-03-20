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Российские банкоматы атаковал новый вирус

В России появился новый вирус, который позволяет злоумышленникам извлекать наличные в обход банковских счетов, сообщил в понедельник «Коммерсант».

Новый способ атаки был описан в специальном письме ЦБ, разосланном участникам рынка. По словам собеседников «Ъ», вирус находится в оперативной памяти банкомата, не обладая формой файла. Из-за этого его не могут засечь антивирусные программы. При введении специального кода вирус выдает деньги из кассеты, в которой находятся самые крупные купюры (обычно номиналом в одну или пять тысяч рублей, всего до 40 штук).

Такие программы появились за рубежом и пока не атаковали банкоматы в России. Под угрозой находится большинство устройств в стране, так как они работают с операционной системой Windows.

Вирус не затрагивает базы данных со счетами клиентов, поэтому, как считают эксперты, банкам будет проще застраховать наличные деньги, чем совершенствовать способы защиты.

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Российские банкоматы атаковал новый вирус

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [12:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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