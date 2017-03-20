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Бизнесмен незаконно захватил участок под строительство здравницы в Новосибирске

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщили сегодня, 20 марта, в управлении МВД по Новосибирской области.

Следователем Главного следственного регионального главка МВД России завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что в феврале 2015 года 35-летний руководитель одной из коммерческих организаций Новосибирска незаконно получил права на земельный участок.

— В январе 2013 года юридическим лицом был арендован земельный участок в городе Новосибирске для строительства лечебно-профилактического учреждения. Однако в силу финансовых проблем строительство не было начато, а по арендной плате образовалась задолженность. Подозреваемый, зная о данной ситуации, предложил арендатору передать ему все права на земельный участок с условием погашения задолженности. В октябре 2013 года между коммерсантами был заключен договор, по которому все права на участок получил подозреваемый. При этом злоумышленник не намеревался гасить задолженность и строить санаторий, — рассказали в полицейском ведомстве.

Далее, как установили следователи, в сентябре 2014 мужчина, предоставив в управление Росреестра ложные сведения о том, что на данном земельном участке якобы находятся два административных здания, получил на них право собственности. Впоследствии, используя документы, содержащие недостоверные сведения, подозреваемый незаконно приобрел земельный участок в собственность и в этот же день реализовал его другой организации.

В результате противоправных действий государству причинен материальный ущерб на сумму более 20 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Бизнесмен незаконно захватил участок под строительство здравницы в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [12:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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