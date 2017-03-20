Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Ледяная глыба свалилась на голову прохожей в Новосибирске

Ледяная глыба упала на женщину с балкона дома в Железнодорожном районе Новосибирска. Пострадавшая  госпитализирована с перелом предплечья и травмой головы, сообщают СМИ. Врачи расценивают ее состояние как средней тяжести.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 19 марта, во дворе дома №32 на улице Урицкого. По информации мэрии города, сообщение о сходе наледи на 64-летнюю женщину поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу в 14.40.

Как уточнили в горадминистрации, лед скатился с надстроенного козырька над балконом на пятом этаже дома. Очищать эти конструкции должны собственники жилья. Назначена проверка.

Новости smi2.ru

  • Штраф грозит за сосульки и снежные глыбы на козырьках балконов жителей Бердска (5)
  • Утопленник всплыл у стоянки теплохода «Ремикс» в Бердске (5)
  • Упавший с 23 этажа подросток пребывает в тяжелом состоянии (5)
  • Упавший с 23 этажа на Renault Logan подросток идет на поправку в Новосибирске (5)
  • УК: Сосулькомания началась в Бердске (11)
Ледяная глыба свалилась на голову прохожей в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [12:10]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:45] Православную литературу передала митрополия в библиотекам Бердска

[14:35] «Наказывать» ли за членство в ТСЖ директора КБУ Бердска, решит мэ...

[14:25] Спрос на турагентства снижается в Новосибирске

Все новости

[14:45] Православную литературу передала митрополия в библиотекам Бердска

[14:35] «Наказывать» ли за членство в ТСЖ директора КБУ Бердска, решит мэ...

[14:25] Спрос на турагентства снижается в Новосибирске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 47%

20 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

21 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.

Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: