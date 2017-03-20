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Ледяная глыба упала на женщину с балкона дома в Железнодорожном районе Новосибирска. Пострадавшая госпитализирована с перелом предплечья и травмой головы, сообщают СМИ. Врачи расценивают ее состояние как средней тяжести.
Несчастный случай произошел в воскресенье, 19 марта, во дворе дома №32 на улице Урицкого. По информации мэрии города, сообщение о сходе наледи на 64-летнюю женщину поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу в 14.40.
Как уточнили в горадминистрации, лед скатился с надстроенного козырька над балконом на пятом этаже дома. Очищать эти конструкции должны собственники жилья. Назначена проверка.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [12:10]
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