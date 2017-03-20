Администрация Бердска объявила аукцион о покупке бензина для служебных автомобилей. Заявки от потенциальных поставщиков топлива принимают до 27 марта.

На 1 715 949 рублей (максимальная цена контракта) мэрия планирует приобрести 10 тыс. литров бензина марки АИ–92 и 35 361 АИ-95. Власть покупает автотопливо из расчета цены 34,20 рубля за литр 92-го и 38,05 — за литр 95-го.

В общей сложности 45 361 литров предполагают израсходовать до 31 декабря 2017 года.

Поставщик должен предоставить 6 пластиковых карт, по которым водители администрации будут заправлять служебные машины на заправках победителя аукциона. А победит тот, кто предоставить наименьшую цену и будет соответствовать требованиям аукциона.

«Карта не является платежным средством, не предназначена для получения наличных денежных средств и находится в обращении, ограниченном сетью автозаправочных станций поставщика и товаром, реализуемым заказчику с использованием карты. Вне АЗС поставщика карта не может быть использована», — сказано в аукционной документации.

Последний раз мэрия потратила 900 тыс. рублей на бензин для служебных авто в октябре 2016-го — до конца прошлого года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В автопарке администрации Бердска 7 автомобилей — преимущественно иномарки. Именно поэтому АИ-95 покупают больше. Им заправляют «Тойоты Камри» мэра и заместителей, административные «Ниссан Теана» и «Киа Соренто». На 92-м ездят старенькие «Волги».

Аукционы на закупку топлива для служебных машин выигрывала компания «ПромСиб». В заправки этой сети бензин поставляет ЗАО «Октан», которое возглавляет брат бизнесмена Виктора Голубева и депутат горсовета Владимир Голубев. На заправках «ПромСиба» заправляются и муниципальные автобусы. Кроме того, топливо «Октана» используют для коммунальной техники Бердска.

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