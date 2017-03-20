Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Более 45 тыс. литров бензина за 1,7 млн рублей для служебных авто покупает мэрия Бердска

Администрация Бердска объявила аукцион о покупке бензина для служебных автомобилей. Заявки от потенциальных поставщиков топлива принимают до 27 марта.

На 1 715 949 рублей (максимальная цена контракта) мэрия планирует приобрести 10 тыс. литров бензина марки АИ–92 и 35 361 АИ-95. Власть покупает автотопливо из расчета цены 34,20 рубля за литр 92-го и 38,05 — за литр 95-го.

В общей сложности 45 361 литров предполагают израсходовать до 31 декабря 2017 года.

Поставщик должен предоставить 6 пластиковых карт, по которым водители администрации будут заправлять служебные машины на заправках победителя аукциона. А победит тот, кто предоставить наименьшую цену и будет соответствовать требованиям аукциона.

«Карта не является платежным средством, не предназначена для получения наличных денежных средств и находится в обращении, ограниченном сетью автозаправочных станций поставщика и товаром, реализуемым заказчику с использованием карты. Вне АЗС поставщика карта не может быть использована», — сказано в аукционной документации.

Последний раз мэрия потратила 900 тыс. рублей на бензин для служебных авто в октябре 2016-го — до конца прошлого года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В автопарке администрации Бердска 7 автомобилей — преимущественно иномарки. Именно поэтому АИ-95 покупают больше. Им заправляют «Тойоты Камри» мэра и заместителей, административные «Ниссан Теана» и «Киа Соренто». На 92-м ездят старенькие «Волги».

Аукционы на закупку топлива для служебных машин выигрывала компания «ПромСиб». В заправки этой сети бензин поставляет ЗАО «Октан», которое возглавляет брат бизнесмена Виктора Голубева и депутат горсовета Владимир Голубев. На заправках «ПромСиба» заправляются и муниципальные автобусы. Кроме того, топливо «Октана» используют для коммунальной техники Бердска.

Новости smi2.ru

  • Сокращают расход топлива на 40% чиновники Бердска (9)
  • Цены на бензин вырастут на 10% (10)
  • Топливный коллапс Бердска пока не коснулся (11)
  • Станет ли бензин дешевле? (16)
  • Прослушка ФСБ: Отступные на торгах, работу депутатов Бердска обсуждал Голубев по телефону (50)

Более 45 тыс. литров бензина за 1,7 млн рублей для служебных авто покупает мэрия Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [11:55]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:45] Православную литературу передала митрополия в библиотекам Бердска

[14:35] «Наказывать» ли за членство в ТСЖ директора КБУ Бердска, решит мэ...

[14:25] Спрос на турагентства снижается в Новосибирске

Все новости

[14:45] Православную литературу передала митрополия в библиотекам Бердска

[14:35] «Наказывать» ли за членство в ТСЖ директора КБУ Бердска, решит мэ...

[14:25] Спрос на турагентства снижается в Новосибирске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 47%

20 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

21 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.

Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: