На два этажа ошиблись сотрудники бердского Комбината бытовых услуг, когда пришли проверить температуру в квартире пенсионерки. Она считает, что коммунальщики невнимательны к проблемам горожан и намерена рассказать об этом чиновникам.

На холод в своем жилище Любовь Ходенкова пожаловалась в администрацию Бердска еще в середине февраля, когда из-за занижения температуры котельными замерзали многие дома Бердска. В мэрии Любовь Ивановну заверили, что к ней обязательно приедет комиссия и проверит, справляются ли батареи с обогревом комнат. Но к праздничным выходным «погода» в квартире Ходенковой наладилась.

— Мне как раз женщина из отдела по связям с общественностью позвонила узнать, как у меня в квартире. Я говорю, что сейчас тепло у нас, может, к праздникам дали тепло. Она мне: «Ну, хорошо, а то мы уже хотели с КБУ связываться и проблему вашу решать. Если будет снова холодно, звоните», — передает разговор жительница Бердска.

А на прошлой неделе, 15 марта, она получила письмо из администрации. На конверте значатся ее имя и адрес: ул. К. Маркса, дом 47, квартира 10. Каково было удивление Любови Ивановны, когда в нем она обнаружила акт осмотра «своей» квартиры — в тот день, когда ее не было дома.

«2 марта 2017 года произведено обследование Вашей квартиры. Температура внутреннего воздуха соответствует нормативной, вместе с тем выявлен ряд нарушений в системе отопления, устранение которых рекомендовано произвести МУП «УК ЖКХ», — сказано в письме за подписью вице-мэра по городскому хозяйству. Когда недоумевающая женщина снова просмотрела документы, она увидела, что на них стоит адрес соседей из квартиры № 1, которая находится двумя этажами ниже.

Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» представитель КБУ, сотрудники предприятия просто ошиблись: «Здесь сработал человеческий фактор. Когда мы обнаружили ошибку, мы с заявительницей связались и она отказалась от проверки».

Ходенкова подтверждает:она говорила со специалистами комбината, но отказалась от встречи. Тем не менее она считает, что такой казус наглядно иллюстрирует работу городских служб. «Везде одна сплошная липа!» — сделала для себя вывод пенсионерка.

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