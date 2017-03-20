USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Адвокат Алексей Бушмаков, осуществляющий защиту блогера Руслана Соколовского, чье дело слушается сейчас в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга, написал открытое письмо патриарху Кириллу с просьбой дать оценку обвинениям, выдвинутым против своего подзащитного.
«Поскольку большинство инкриминируемых моему подзащитному преступлений связано с оскорблением чувств верующих – православных христиан, прошу выразить своё отношение к указанному уголовному делу», — говорится в письме Бушмакова.
Ниже адвокат отмечает: «В обвинительном заключении указано: “В видеоролике содержатся признаки возбуждения ненависти к духовенству. Кроме того, объектом унизительных оценок является патриарх Кирилл”». «Учитывая изложенное, прошу вас пояснить, считаете ли вы себя оскорбленным или униженным распространением данного видеоролика», — спрашивает в конце письма Бушмаков.
Соколовский обвиняется по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», в семи эпизодах по статье 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», а также одного эпизода по статье 138.1 У РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».
Уголовное дело против него появилось после того, как он выложил в интернет ролик о ловле покемонов в Храме-на-Крови. Сейчас дело Соколовского рассматривает Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Ранее правозащитный центр «Мемориал» признал Руслана Соколовского политзаключенным, передает znak.com.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [11:05]
[14:45] Православную литературу передала митрополия в библиотекам Бердска
[14:35] «Наказывать» ли за членство в ТСЖ директора КБУ Бердска, решит мэ...
[14:25] Спрос на турагентства снижается в Новосибирске
[14:45] Православную литературу передала митрополия в библиотекам Бердска
[14:35] «Наказывать» ли за членство в ТСЖ директора КБУ Бердска, решит мэ...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -2 C°, ветер: 3.9 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.
Облачно, ветер: северо-восточный