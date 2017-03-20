Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Письмо главе РПЦ : «Считаете ли вы себя оскорбленным»?

Адвокат Алексей Бушмаков, осуществляющий защиту блогера Руслана Соколовского, чье дело слушается сейчас в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга, написал открытое письмо патриарху Кириллу с просьбой дать оценку обвинениям, выдвинутым против своего подзащитного.

«Поскольку большинство инкриминируемых моему подзащитному преступлений связано с оскорблением чувств верующих – православных христиан, прошу выразить своё отношение к указанному уголовному делу», — говорится в письме Бушмакова.

Ниже адвокат отмечает: «В обвинительном заключении указано: “В видеоролике содержатся признаки возбуждения ненависти к духовенству. Кроме того, объектом унизительных оценок является патриарх Кирилл”». «Учитывая изложенное, прошу вас пояснить, считаете ли вы себя оскорбленным или униженным распространением данного видеоролика», — спрашивает в конце письма Бушмаков.

Соколовский обвиняется по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», в семи эпизодах по статье 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», а также одного эпизода по статье 138.1 У РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Уголовное дело против него появилось после того, как он выложил в интернет ролик о ловле покемонов в Храме-на-Крови. Сейчас дело Соколовского рассматривает Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Ранее правозащитный центр «Мемориал» признал Руслана Соколовского политзаключенным, передает znak.com.

Новости smi2.ru

  • На первый уголовный процесс об оскорблении верующих позвали священника (4)
  • Защитников Исаакия обвинили в оскорблении чувств верующих (5)
  • Читинская епархия: Хеллоуин – ежегодно совершаемое кощунство и оскорбление церкви Христовой (8)
  • Чаплин: РПЦ должна сменить «коррумпированные и циничные элиты» в России (20)
  • РПЦ: от Pussy Riot до Исаакия (4)

Письмо главе РПЦ : «Считаете ли вы себя оскорбленным»?

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [11:05]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:45] Православную литературу передала митрополия в библиотекам Бердска

[14:35] «Наказывать» ли за членство в ТСЖ директора КБУ Бердска, решит мэ...

[14:25] Спрос на турагентства снижается в Новосибирске

Все новости

[14:45] Православную литературу передала митрополия в библиотекам Бердска

[14:35] «Наказывать» ли за членство в ТСЖ директора КБУ Бердска, решит мэ...

[14:25] Спрос на турагентства снижается в Новосибирске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 47%

20 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

21 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.

Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: