Адвокат Алексей Бушмаков, осуществляющий защиту блогера Руслана Соколовского, чье дело слушается сейчас в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга, написал открытое письмо патриарху Кириллу с просьбой дать оценку обвинениям, выдвинутым против своего подзащитного.

«Поскольку большинство инкриминируемых моему подзащитному преступлений связано с оскорблением чувств верующих – православных христиан, прошу выразить своё отношение к указанному уголовному делу», — говорится в письме Бушмакова.

Ниже адвокат отмечает: «В обвинительном заключении указано: “В видеоролике содержатся признаки возбуждения ненависти к духовенству. Кроме того, объектом унизительных оценок является патриарх Кирилл”». «Учитывая изложенное, прошу вас пояснить, считаете ли вы себя оскорбленным или униженным распространением данного видеоролика», — спрашивает в конце письма Бушмаков.

Соколовский обвиняется по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», в семи эпизодах по статье 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», а также одного эпизода по статье 138.1 У РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Уголовное дело против него появилось после того, как он выложил в интернет ролик о ловле покемонов в Храме-на-Крови. Сейчас дело Соколовского рассматривает Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Ранее правозащитный центр «Мемориал» признал Руслана Соколовского политзаключенным, передает znak.com.

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