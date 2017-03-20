В субботу, 18 марта, власти Москвы объявили об отказе в проведении антикоррупционного митинга и шествия 26 марта в Москве. Заявку на мероприятие с участием до 15 тыс. человек подавал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. В департаменте региональной безопасности сослались на то, что организаторы акции одновременно являются заявителями на других массовых мероприятиях в тот же день и из-за этого не смогут обеспечить своевременное и безопасное проведение шествия и митинга в Москве.

Кроме того, в мэрии ссылаются на то, что марш в центре столицы может нарушить работу городской инфраструктуры. Алексей Навальный опубликовал официальный ответ мэрии в интернете, подчеркнув, что формально отказа в нем не содержится, и объявил о намерении выйти 26 марта на улицу вне зависимости от того, предложат ли городские власти альтернативный маршрут.

Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников заявил вечером в субботу, что Алексею Навальному отказано в проведении шествия от площади Тверской заставы по Тверской улице в центр Москвы и митинга на улице Охотный Ряд 26 марта с участием 15 тыс. человек: «Отказ есть»,— заявил господин Черников журналистам.

В пресс-службе департамента уточнили, что чиновники руководствовались соображениями безопасности проведения акции:

«Организаторы этой акции подали заявки на проведение других публичных мероприятий в разных местах Москвы, которые находятся на значительном расстоянии друг от друга, и при таком раскладе они не смогут обеспечить своевременное и безопасное проведение акций»,

— сообщили журналистам в мэрии. Представители департамента также подчеркнули, что запланированная оппозиционерами акция совпадает по времени с началом школьных каникул, в связи с чем в Москву приедет много детей, и шествие рискует стать помехой как для туристов, так и для москвичей. В мэрии отказ в проведении акции считают окончательным.

Алексей Навальный опубликовал в субботу официальный ответ мэрии на заявку ФБК о проведении марша и митинга с целью «Выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России». В письме первого заместителя главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции на имя господина Навального говорится, что заявка рассмотрена.

«По поручению заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы информирую, что проведение шествия по заявленному маршруту повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры, создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств, ограничит доступ граждан к жилым помещениям, нарушит права и интересы граждан, не участвующих в указанном мероприятии, а в заявленном месте проведения митинга отсутствует площадка для его проведения с заявленным числом участников. Кроме того, уполномоченные вами выполнять распорядительные функции по проведению шествия и митинга Жданов И. Ю. и Замятин Е. М. в указанный день в то же время являются организаторами других публичных мероприятий и не могут в полном объеме обеспечить одновременно соблюдение условий проведения указанных мероприятий на площадках, расположенных на значительном расстоянии друг от друга».

Навальный подчеркивает, что в тексте письма не содержится ни прямого отказа в согласовании марша и митинга, ни предложений относительно альтернативного маршрута.

«Мы будем продолжать требовать предложить нам варианты»,— заявил юрист ФБК Иван Жданов. Он полагает, что если предложений по альтернативным маршрутам не последует, заявку можно будет считать согласованной, сообщает Ъ.

Сам Алексей Навальный обещает в любом случае выйти на антикоррупционный марш 26 марта: «Во-первых, потому что имею право, и мои требования по предоставлению площадки разумны. Мы затребовали Тверскую, но готовы обсудить другие места в центральной части. Там точно достаточно места. Во-вторых, я уже много раз спорил на эту тему с властями Москвы и России. И каждый раз я оказывался прав. Ведь в итоге Европейский суд поддержал меня, указал, что имел я право выходить. Теперь путинское правительство выплачивает мне многотысячные компенсации. Так что в этот раз я иду уже и с юридическими доказательствами того, что прав. Ну а задержат — еще больше компенсацию выплатят потом».

По данным Алексея Навального, по состоянию на 18 марта уведомления об антикоррупционных митингах и шествиях были поданы в 79 городах России, в ряде случаев местные власти также отказали в их согласовании. О статусе других заявок, поданных организаторами московского шествия и митинга 26 марта, в столичной мэрии пока не сообщают.

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