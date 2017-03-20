Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Найден палевый лабр­адор

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Маргари­та:

Найден палевый лабр­адор (молодой кобель­). П. Мичуринский. Тел. 8-903-934-1996

Новости smi2.ru

  • У коттеджного поселка под Бердском появился застройщик (19)
  • Транспарант акции «Бессмертный полк» нашли в Бердске (3)
  • СК признал самоубийством смерть новосибирского актера Данила Ляпустина (1)
  • Рядом с Бердском построят 2 тыс. малоэтажных домов (16)
  • Пропавший без вести с «КамАЗом» водитель найден живым в Омской области (3)

Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [10:50]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:45] Православную литературу передала митрополия в библиотекам Бердска

[14:35] «Наказывать» ли за членство в ТСЖ директора КБУ Бердска, решит мэ...

[14:25] Спрос на турагентства снижается в Новосибирске

Все новости

[14:45] Православную литературу передала митрополия в библиотекам Бердска

[14:35] «Наказывать» ли за членство в ТСЖ директора КБУ Бердска, решит мэ...

[14:25] Спрос на турагентства снижается в Новосибирске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 47%

20 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

21 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.

Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: