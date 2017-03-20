Коммунальщики отреагировали на жалобу жителей улицы Отрадной в микрорайоне Юго-Восточном Бердска и пообещали предотвратить возможный потоп.

Напомним, 17 марта в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница улицы Евгения Супрунова. Она рассказала, что всю зиму техника сгребала снег в одно место, из-за чего образовался снежный затор. При обильном таянии вода бы потекла в низину и затопила бы часть улицы. Из-за этого жители порядка 20 домов остались бы заблокированными.

Ранее сотрудники УЖКХ объяснили, что в ведомстве закончился лимит денежных средств на вывоз снега с подтопляемых территорий в Юго-Западном. Но пообещали выехать на место и посмотреть, как можно решить проблему.

По словам Супруновой, 19 марта на место выезжал начальник УЖКХ Владимир Захаров. Посоветовавшись с местными жителями, он решил, что целесообразно будет перекидать снег на другое место, откуда вода не потечет вниз.

— Это будет нормально. Потоп предотвратят. Дорога быстро высохнет, — оценила Евгения.

Пока снежные кучи все еще лежат, но бердчане надеются, что техника скоро приедет и освободит дорогу от снежного завала.

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