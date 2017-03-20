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Отечественные авто разрешат покупать на маткапитал

Группа депутатов Госдумы разработала и обещала уже сегодня внести на рассмотрение палаты проект закона, разрешающий направлять средства материнского капитала на приобретение нового автомобиля отечественной сборки.

По данным экспертов, сегодня 47% россиян так и не смогли выбрать, на что потратить маткапитал. Следовательно, как полагают разработчики законопроекта, государству нужно расширить перечень направлений поддержки семей с детьми.

Потратить маткапитал на покупку авто смогут несколько категорий семей: семьи, воспитывающие приемных детей, детей-инвалидов, многодетные семьи. «Именно эти категории семей нуждаются в дополнительных мерах государственной поддержки больше других, и приобретение автомобиля позволит им существенно упростить процесс воспитания ребенка (детей)», — полагают разработчики.

Кроме того, по расчету авторов, принятие законопроекта существенно «омолодит» и отечественный авторынок, передает РГ. Ведь сегодня средний возраст автомобилей, которые продаются и ездят по дорогам, составляет 12 лет 7 месяцев.

«Обновление автомобильного парка окажет серьезное воздействие на снижение смертности, в том числе детской, в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшит экологическую ситуацию, будет способствовать развитию внутреннего туризма и повышению мобильности населения»,- говорят авторы проекта закона.

Приобрести на средства материнского капитала можно будет только те марки и модели автомобилей, которые собираются в России. Если человек готов взять кредит, тогда маткапитал можно будет направить на погашение основного долга и процентов по автокредиту.

Также законопроектом устанавливается ограничение на продажу автомобиля, приобретенного с помощью сертификата на материнский капитал, в течение первых трех лет эксплуатации. Данная мера позволит свести к нулю возможность совершения мошеннических действий по обналичиванию материнского капитала.

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Отечественные авто разрешат покупать на маткапитал

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [10:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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