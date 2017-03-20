19-летний уроженец Мозамбика Эстевао Альберто Жино, выступавший за любительский футбольный клуб «Атлетико Минейро де Тет», стал жертвой нападения крокодила, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал sportingnews.com.

По словам главного тренера команды Эди Карвало, несчастный случай произошел на берегу реки Замбези. «Крокодил внезапно выскочил из водоема, схватил его за бок и утащил. Друзья Альберто слышали крики, но ничем не смогли ему помочь. Им показалось, что Альберто убила пятиметровая рептилия», — рассказал он.

На официальной странице клуба в сети Facebook опубликован пост с соболезнованиями семье погибшего.

«Мы оплакиваем нашего игрока, нашего брата и друга, нашего сына и неизменного центрального защитника. Команда приносит искренние соболезнования родственникам Альберто. Это невосполнимая утрата», — сказано в сообщении.

В заявлении команды также говорится, что Эстевао был примером послушания, уважения и смирения. Его смерть оставила пустоту в жизни других членов команды.

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