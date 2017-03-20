С 10 апреля в Бердске ограничат движение тяжелых машин по городским дорогам. Соответствующее постановление выпустила администрация Бердска. Ограничения вводятся для сохранности дорог «в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий» и из-за снижения несущей способности проезжих частей.

Ограничения коснутся транспортных средств с грузом или без груза с нагрузкой на ось более 5 тонн. Исключения составят машины, осуществляющие перевозку пассажиров и туристов; международную перевозку груза; перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семян, удобрения, почты и почтовых грузов; перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧП; транспортировку дорожной техники или материалов. Кроме того, разрешено ездить по дорогам Бердска машинам федеральных органов исполнительной власти, специальному транспорту коммунально-бытовых предприятий, который направляется на устранение аварий.

Контролировать нагрузку на дорогу будут сотрудники ГИБДД. Коммунальщики установят специальные предупредительные знаки на въездах с трассы М-52. Ограничения продлятся до 1 мая 2017 года.

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