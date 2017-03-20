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Явлинский раздаст землю россиянам в случае победы на президентских выборах

Председатель федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский обещает наделить граждан земельными участками в случае избрания его президентом РФ в 2018 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Яблока» о заседании политсовета партии.

«Человек должен чувствовать, что он не пыль на ветру. Если у человека нет собственности, он зависим, несамостоятелен, и в стране не может быть никакой стабильности», — приводит пресс-служба слова Явлинского.

В сообщении отмечается, что в случае своего избрания Явлинский пообещал реализовать программу «Земля — Дома — Дороги», «которая предполагает бесплатное выделение 30-60 соток земли каждому россиянину, при этом государство обязуется проложить дороги и коммуникации к домам и создать инфраструктуру».

Явлинский также предложил создать систему личных счетов для некоторых категорий граждан — «пенсионеров, каждого родившегося ребенка, инвалидов, студентов».

Предполагается, что них «по дифференцированным правилам будут аккумулироваться средства от экспорта ресурсов, дивиденды госкорпораций, а также средства компенсационного налога на собственность, полученные в результате мошеннических залоговых аукционов середины 90-х».

Григорий Явлинский также выразил уверенность, что граждане должны владеть акциями крупнейших предприятий страны, передает ТАСС.

«Это суть реформы, впервые в истории России проводящейся в интересах граждан», — заявил лидер «Яблока».

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Явлинский раздаст землю россиянам в случае победы на президентских выборах

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [09:45]

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