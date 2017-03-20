USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Председатель федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский обещает наделить граждан земельными участками в случае избрания его президентом РФ в 2018 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Яблока» о заседании политсовета партии.
«Человек должен чувствовать, что он не пыль на ветру. Если у человека нет собственности, он зависим, несамостоятелен, и в стране не может быть никакой стабильности», — приводит пресс-служба слова Явлинского.
В сообщении отмечается, что в случае своего избрания Явлинский пообещал реализовать программу «Земля — Дома — Дороги», «которая предполагает бесплатное выделение 30-60 соток земли каждому россиянину, при этом государство обязуется проложить дороги и коммуникации к домам и создать инфраструктуру».
Явлинский также предложил создать систему личных счетов для некоторых категорий граждан — «пенсионеров, каждого родившегося ребенка, инвалидов, студентов».
Предполагается, что них «по дифференцированным правилам будут аккумулироваться средства от экспорта ресурсов, дивиденды госкорпораций, а также средства компенсационного налога на собственность, полученные в результате мошеннических залоговых аукционов середины 90-х».
Григорий Явлинский также выразил уверенность, что граждане должны владеть акциями крупнейших предприятий страны, передает ТАСС.
«Это суть реформы, впервые в истории России проводящейся в интересах граждан», — заявил лидер «Яблока».
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [09:45]
[14:45] Православную литературу передала митрополия в библиотекам Бердска
[14:35] «Наказывать» ли за членство в ТСЖ директора КБУ Бердска, решит мэ...
[14:25] Спрос на турагентства снижается в Новосибирске
[14:45] Православную литературу передала митрополия в библиотекам Бердска
[14:35] «Наказывать» ли за членство в ТСЖ директора КБУ Бердска, решит мэ...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -2 C°, ветер: 3.9 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.
Облачно, ветер: северо-восточный