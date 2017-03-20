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13 медалей образовательной выставки «УчСиб-2017» завоевали детсады и школы Бердска

16-18 марта в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» прошла выставка образовательных организаций, оборудования и литературы для учебного процесса «УчСиб-2017». Выставка предоставила широкие возможности для демонстрации достижений образовательных организаций, современных методик и средств обучения, результатов педагогических разработок.

В работе выставки приняли участие представители всех образовательных организаций Бердска, с выставочными материалами ознакомились более 200 руководителей, методистов, педагогов и обучающихся. Концепция участия образовательных организаций в выставке была утверждена в городском управлении образования.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, в рамках выставки было организовано 5 стендов с участием образовательных организаций Бердска: Центр развития образования, лицей №7, детские сады №3 «Журавушка» и №25 «Рябинка», лаборатория «Социокультурное развитие личности в образовательном пространстве» (детсады №7 «Семицветик», №15 «Ручеек», №22 «Тополёк», школы №11 и 12).

На стенде ЦРО «Федеральные, региональные и муниципальные площадки как механизм развития муниципальной системы образования» были представлены образовательные организации – участники реализации федеральных, региональных и муниципальных проектов.

По итогам работы выставки Центр развития образования Бердска получил большую золотую. 9 малых золотых медалей завоевали детсады №2 «Дельфин», №3 «Журавушка», №16 «Белочка» (две медали), №22 «Тополёк», №25 «Рябинка», учреждение допобразования «Перспектива», лицей №7 (две медали), 3 серебряных медали вручили детскому саду №8 «Солнышко», лицею №7, школе №9, дипломов удостоены школы №3 «Пеликан», №4, №8, а также лаборатория «Социокультурное развитие личности в образовательном пространстве».

Администрация Бердска назвала это достижением высоких результатов и достойным представлением системы образования города на региональном уровне.

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13 медалей образовательной выставки «УчСиб-2017» завоевали детсады и школы Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [09:35]

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