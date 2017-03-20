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Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё» можно подать онлайн

Подать объявление, поздравление, некролог, объявление с фото в газеты «Народ знает всё» и «Курьер.Среда.Бердск» теперь можно через интернет. На сайтах www.kurer-sreda.ru и www.vesiskitim.ru в навигации при клике на рубрику «Объявления в газеты» перейдете в раздел приема объявлений. Процесс займет 2 минуты. Оплата – картой, веб-деньгами и другими способами с помощью Робокассы. Можно заходить в раздел приема объявлений сразу по ссылке http://www.kurer-sreda.ru/dogazeta Все вопросы по онлайн-подаче объявлений можно задать по тел.8(383-41)2-70-12

Можно прочесть о правилах подачи объявлений в газеты.

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Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё» можно подать онлайн

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [09:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 47%

20 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

21 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.

Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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