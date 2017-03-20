В воскресенье, 19 марта, в 10.00 в травмпункт Искитимской горбольницы обратился 7-летний житель Искитима с диагнозом «обморожение обоих стоп ног». Обморожение он получил, как оказалось, еще 10 марта. Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение больницы.

Двумя днями раньше, как сообщили в городской Единой дежурной диспетчерской службы, 17 марта в 12.30 санпропускник искитимской ЦГБ поступил 32-летний житель микрорайона Подгорного с обморожением пальцев на ногах 2 и 3 степени. Обморожение получил 12 марта в быту. Пострадавший помещён в хирургическое отделение горбольницы.

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