USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В воскресенье, 19 марта, в 10.00 в травмпункт Искитимской горбольницы обратился 7-летний житель Искитима с диагнозом «обморожение обоих стоп ног». Обморожение он получил, как оказалось, еще 10 марта. Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение больницы.
Двумя днями раньше, как сообщили в городской Единой дежурной диспетчерской службы, 17 марта в 12.30 санпропускник искитимской ЦГБ поступил 32-летний житель микрорайона Подгорного с обморожением пальцев на ногах 2 и 3 степени. Обморожение получил 12 марта в быту. Пострадавший помещён в хирургическое отделение горбольницы.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [08:55]
[08:55] Обморозили ноги весной жители Искитима
[08:00] Отставку Городецкого требуют участники митинга против роста тарифов ЖКХ в Н...
[07:45] 188 дней и 139 млн рублей нужно на переезд музея из Исаакиевского собора
[08:55] Обморозили ноги весной жители Искитима
[08:00] Отставку Городецкого требуют участники митинга против роста тарифов ЖКХ в Н...
[07:45] 188 дней и 139 млн рублей нужно на переезд музея из Исаакиевского собора
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -2 C°, ветер: 3.9 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.
Облачно, ветер: северо-восточный