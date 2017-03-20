Несколько брошенных в него яиц не помешали Алексею Навальному выступить в воскресенье, 19 марта, на митинге против повышения тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске. Участники митинга заявили, что дают месяц губернатору Владимиру Городецкому на то, чтобы отменить постановление об индексации тарифов с 1 июля 2017 года на 15%, после чего обещают добиваться его отставки. Накануне митинг против роста коммунальных тарифов провели коммунисты в Чебоксарах.

Организаторы митинга в Новосибирске заявили о предполагаемом участии 1,5 тыс. человек — именно столько новосибирцев пришло на предыдущую акцию протеста 28 января. По факту на площади Ленина собралось не менее 3 тыс. человек, передает Ъ. Накануне митинга активисты раздали новосибирцам несколько десятков тысяч листовок с приглашением на акцию протеста. Именные приглашения были также отправлены полпреду президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому, мэру Новосибирска Анатолию Локотю, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, председателю партии «Яблока» Эмилии Слабуновой и лидеру Партии прогресса Алексею Навальному.

Навальный приехал на митинг после открытия своих предвыборных штабов в Кемерово и Новокузнецке. Его участие до последнего момента оставалось под вопросом и раскололо организаторов. Когда участие Навального подтвердилось, из оргкомитета митинга в знак протеста вышел бывший вице-губернатор Виктор Козодой.

«С уважением отношусь к решению коллег, но тем не менее лично для меня оно неприемлемо, так как нарушает основной принцип, о чем мы договорились еще в декабре,— протест против роста тарифов “без политики, без партийной символики”, как общегражданский протест»,— написал он на своей странице в Facebook. Во время акции в Алексея Навального бросили несколько яиц, бросавшего практически мгновенно задержали сторонники политика, его выступлению инцидент не помешал.

Несколькими днями ранее Алексей Навальный опубликовал видео, в котором предположил связь грядущего 15-процентного роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске с расходами министра по вопросам «Открытого правительства» РФ Михаила Абызова на якобы обнаруженную у него недвижимость в Тоскане. Участники митинга рассуждали в основном более приземленно. «В основу новых тарифов положены ложные данные,— заявил руководитель регионального отделения партии Прогресса, один из организаторов митинга Андрей Гладченко.— Тариф, основанный на ложных данных, является чистой туфтой и не имеет никакого отношения к реальности. Это понятно всем, кроме губернатора Владимира Городецкого». «Новосибирск — это мы! — скандировали собравшиеся.— Отмени или уходи!».

Зампред регионального отделения «Яблока» Дмитрий Холявченко предложил голосовать за или против выступления Алексея Навального. Он выиграл с очевидным перевесом и сразу устроил собственное голосование: «Кто платит за коммунальные услуги больше двух тысяч рублей? Больше трех? Больше четырех? Больше пяти?». Под одобрительный гул Алексей Навальный заявил, что новосибирцам не по силам платить еще больше при средней зарплате в регионе чуть больше 30 тыс. руб.

«Мы выдвигаем губернатору ультиматум — один месяц на то, чтобы решение о повышении тарифов отменить. Если этого не будет, мы будем требовать отставки губернатора по всем каналам, на всех митингах»,— заявил представитель партии Прогресса Сергей Бойко.

Митингующие заявили о недоверии губернатору: под обращением к нему поставили подписи 4,7 тыс. человек, из них больше 3 тыс. человек — непосредственно на митинге. «Если губернатор не отменит свое решение в разумный срок, протест будет политизироваться дальше. 25 марта на площадь Ленина выходят пенсионеры — по нашей информации, под лозунгом “Городецкого — в отставку!”. В течение трех месяцев настроения горожан буквально электризуются, с недавних пор тема повышения тарифов обсуждается ежедневно. Думаю, что протестных групп станет больше»,— предположил один из организаторов митинга Сергей Дьячков.

Накануне в Чебоксарах митинг провели чувашские коммунисты, которые также протестовали против роста тарифов в системе ЖКХ, безработицы и ухудшения социального положения граждан России. По оценке МВД по Чувашии, в митинге участвовало в общей сложности 250 граждан.

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