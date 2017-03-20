Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров рассказал РБК, сколько дней потребуется музею для перемещения из здания собора музейных коллекций. По его словам, для упаковки и складирования экспонатов музея потребуется примерно восемь месяцев.

«Мы предоставили расчет, что в случае эвакуации музейной коллекции, перевоза для складирования и хранения требуется около 188 рабочих дней», — сообщил Буров.

Он также рассказал, что была подсчитана приблизительная сумма расходов на переезд.

«Сейчас сумма [расходов на переезд достигает] 139 млн руб. В эту сумму входит оценка изготовителей тары, заказ на упаковку, собственно, сама упаковка. Сюда не входят страховка и перевозка, но они значительно меньше. Инструкции, регламентирующие перемещения таких предметов, очень строгие, и мы должны их абсолютно придерживаться», — рассказал Буров.

Директор музея подчеркнул, что эти расчеты приблизительны и сам он считает сумму слишком высокой. ​«Мне она показалась высокой, сейчас ее пересчитывают», — сказал он.

Буров также сообщил, что новое здание музею «еще не предоставлено».

«Никаких письменных указаний, распоряжений [о переезде] у меня все еще нет. В случае переезда мы рассчитываем на бюджетную помощь. Вывезти экспонаты музея к Пасхе мне не представляется возможным», — рассказал Буров.

О том, что администрация Санкт-Петербурга предлагает директору музея «Исаакиевский собор» Николаю Бурову освободить площади собора от музейных предметов, обеспечив их перевозку в новое хранилище уже к православной Пасхе (16 апреля), рассказали два источника, близких к Министерству культуры, и подтвердил федеральный чиновник. По словам собеседников РБК, близких к Минкультуры, распоряжение было отдано устно, никаких письменных указаний на этот счет нет.

Ранее ​Смольнинский суд Санкт-Петербурга отказался рассматривать по существу иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ в безвозмездное пользование сроком на 49 лет. Судья Татьяна Матусяк постановила, что план мероприятий о передаче собора РПЦ не нарушает прав граждан на посещение музея и доступ к находящимся там ценностям.

В Кремле считают, что судьба Исаакиевского собора, который передается в ведение Русской православной церкви, является прерогативой властей Петербурга. Об этом ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, наряду с теми местными жителями, которые сопротивляются передаче собора РПЦ, есть и те, кто эту идею поддерживает.

Как Исаакиевский собор передавали РПЦ

В январе 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что городские власти готовы передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Тогда Полтавченко заявил, что «вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ решен», однако пообещал, что собор «сохранит музейно-просветительскую функцию». Против решения Полтавченко выступили представители оппозиции, деятели культуры. В Санкт-Петербурге состоялось несколько акций протеста, в некоторых из них приняли участие депутаты городского заксобрания. Патриарх Кирилл прокомментировал передачу РПЦ Исаакиевского собора только ​17 февраля. Он заявил, что возвращение собора призвано остановить «злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора».

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