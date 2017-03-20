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Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров рассказал РБК, сколько дней потребуется музею для перемещения из здания собора музейных коллекций. По его словам, для упаковки и складирования экспонатов музея потребуется примерно восемь месяцев.
«Мы предоставили расчет, что в случае эвакуации музейной коллекции, перевоза для складирования и хранения требуется около 188 рабочих дней», — сообщил Буров.
Он также рассказал, что была подсчитана приблизительная сумма расходов на переезд.
«Сейчас сумма [расходов на переезд достигает] 139 млн руб. В эту сумму входит оценка изготовителей тары, заказ на упаковку, собственно, сама упаковка. Сюда не входят страховка и перевозка, но они значительно меньше. Инструкции, регламентирующие перемещения таких предметов, очень строгие, и мы должны их абсолютно придерживаться», — рассказал Буров.
Директор музея подчеркнул, что эти расчеты приблизительны и сам он считает сумму слишком высокой. «Мне она показалась высокой, сейчас ее пересчитывают», — сказал он.
Буров также сообщил, что новое здание музею «еще не предоставлено».
«Никаких письменных указаний, распоряжений [о переезде] у меня все еще нет. В случае переезда мы рассчитываем на бюджетную помощь. Вывезти экспонаты музея к Пасхе мне не представляется возможным», — рассказал Буров.
О том, что администрация Санкт-Петербурга предлагает директору музея «Исаакиевский собор» Николаю Бурову освободить площади собора от музейных предметов, обеспечив их перевозку в новое хранилище уже к православной Пасхе (16 апреля), рассказали два источника, близких к Министерству культуры, и подтвердил федеральный чиновник. По словам собеседников РБК, близких к Минкультуры, распоряжение было отдано устно, никаких письменных указаний на этот счет нет.
Ранее Смольнинский суд Санкт-Петербурга отказался рассматривать по существу иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ в безвозмездное пользование сроком на 49 лет. Судья Татьяна Матусяк постановила, что план мероприятий о передаче собора РПЦ не нарушает прав граждан на посещение музея и доступ к находящимся там ценностям.
В Кремле считают, что судьба Исаакиевского собора, который передается в ведение Русской православной церкви, является прерогативой властей Петербурга. Об этом ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, наряду с теми местными жителями, которые сопротивляются передаче собора РПЦ, есть и те, кто эту идею поддерживает.
Как Исаакиевский собор передавали РПЦ
В январе 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что городские власти готовы передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Тогда Полтавченко заявил, что «вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ решен», однако пообещал, что собор «сохранит музейно-просветительскую функцию». Против решения Полтавченко выступили представители оппозиции, деятели культуры. В Санкт-Петербурге состоялось несколько акций протеста, в некоторых из них приняли участие депутаты городского заксобрания. Патриарх Кирилл прокомментировал передачу РПЦ Исаакиевского собора только 17 февраля. Он заявил, что возвращение собора призвано остановить «злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора».
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