Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что парламентарии и журналисты не правильно поняли его слова на прошлом пленарном заседании, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Он пояснил, что фраза о «расстреле» и «повешении» относились к представителям преступных сообществ.

«Я говорил о мафии, о преступности, о коррупции. Это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу?», — отметил он.

15 марта политик заявил о давлении на партию в подмосковной Рузе и обвинил «Единую Россию» в подкупе. Под конец выступления он пообещал коллегам из ЕР, что «въедет в Кремль» в качестве президента и будет «расстреливать и вешать» их. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал парламентарию замечание, после чего фракция ЛДПР полном составе покинула зал заседаний.

Остальные фракции призвали Жириновского принести извинения за некорректные высказывания, однако сам политик заявил, что не собирается этого делать.

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