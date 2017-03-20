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Бердские волейболистки вошли в тройку лидеров.
Сильнейшие команды из Новосибирска, Бердска, Болотного и Искитима собрались в г. Болотное с 17 по 19 марта на финале Первенства Новосибирской области по волейболу среди девушек 1999-2000 годов рождения.
«Выходные удались! — заявила тренер женской сборной города Бердска, Елена Александровна Солнцева. — Девчонки попали в тройку лидеров, заняв 3-е место на Первенстве НСО. Борьба была нешуточная, наши волейболистки показали себя с лучшей стороны, боролись до последнего за каждый мяч».
Команда в составе: Татьяны Михайлиной, Евгении Башариной, Анны Савченко, Софьи Иващенко, Ольги Антоновой, Анастасии Солововой, Полины Ивановой, Евгении Опальковой, Дарьи Валяевой тренируется в ДЮСШ «Авангард» не первый год и как результат — 3-место в одном из рейтинговых соревнований по женскому волейболу в регионе.
Хотелось бы поблагодарить девчонок за хорошую игру и пожелать дальнейших побед!
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 марта 2017 г. [05:40]
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