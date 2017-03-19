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Детские книги печатают в Китае

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Читатель детских книжек:

То, что все сделано в Китае, — уже не удивляет. А вот что печатают книги там же — удивило.

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Детские книги печатают в КитаеДетские книги печатают в КитаеДетские книги печатают в КитаеДетские книги печатают в КитаеДетские книги печатают в КитаеДетские книги печатают в Китае

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 19 марта 2017 г. [20:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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Небольшая Облачность, ветер: южный
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21 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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