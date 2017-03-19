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Сегодня на 63-м году жизни скончался Сергей Наильевич Гимаев. Это произошло во время ветеранского матча в Туле.
Хоккейный клуб «Сибирь» выражает свои соболезнования всем родным, близким и друзьям Сергея Наильевича… Это невосполнимая потеря для всех нас.
Пусть земля будет Вам пухом.
Скорбим.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 19 марта 2017 г. [20:35]
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