Сегодня на 63-м году жизни скончался Сергей Наильевич Гимаев. Это произошло во время ветеранского матча в Туле.

Хоккейный клуб «Сибирь» выражает свои соболезнования всем родным, близким и друзьям Сергея Наильевича… Это невосполнимая потеря для всех нас.

Пусть земля будет Вам пухом.

Скорбим.

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