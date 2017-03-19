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Скончался Сергей Гимаев. Скорбим

В рубрику «Сообщи свои новости» написал novosib:

Сегодня на 63-м году жизни скончался Сергей Наильевич Гимаев. Это произошло во время ветеранского матча в Туле.

Хоккейный клуб «Сибирь» выражает свои соболезнования всем родным, близким и друзьям Сергея Наильевича… Это невосполнимая потеря для всех нас.

Пусть земля будет Вам пухом.

Скорбим.

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Скончался Сергей Гимаев. Скорбим

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 19 марта 2017 г. [20:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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Днем: -2 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 47%

20 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

21 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.

Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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