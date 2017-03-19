В воскресенье, 19 марта, в 7.10 в доме №2А на ул. К. Маркса в Бердске произошел пожар, в результате которого ряд жилых помещений остались без электроснабжения.

В результате оперативных действий УК ЖКХ (директор Гусев А.Б.) своевременно оповещены все оперативные службы города. Как сообщили в пресс-центре мэрии, пожар ликвидирован в кратчайшие сроки. Жертв нет.

В рамках дознания осуществлен обход собственников квартир с целью установления причин пожара. На месте происшествия проведено совещание с участием и.о. главы города Александра Тужика, вице-мэра по городскому хозяйству Ларисы Степановой, руководителя отдела энергетики и ЖКХТатьяны Золотухиной, директора управления гражданской защиты Василия Пономарева, директора управления ЖКХ Владимира Захарова по ликвидации последствий пожара.

— В настоящее время проводятся восстановительные работы за счет средств бюджета города. Сроки подачи электроэнергии и возобновление работы лифта предположительно в 18:00 часов 20 марта. На месте будут работать специалисты профильных ведомств, — рассказали в мэрии.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, в подъезде было очень сильное задымление. На верхних этажах, куда поднялся дым и запах гари было нечем дышать. Пожарные эвакуировали жильцов. Многие сами вышли на улицу. В причинах пожара разбираются.

В понедельник, 20 марта, в 9.00 часов в администрации запланировано заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где будут рассмотрены вопросы по устранению последствий пожара и принятию дополнительных мер по жизнеобеспечению граждан.

Новости smi2.ru