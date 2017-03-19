Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Без электричества осталась из-за пожара в электрощитке 9-этажка в Бердске

В воскресенье, 19 марта, в 7.10 в доме №2А на ул. К. Маркса в Бердске произошел пожар, в результате которого ряд жилых помещений остались без электроснабжения.

В результате оперативных действий  УК ЖКХ (директор Гусев А.Б.) своевременно оповещены все оперативные службы города. Как сообщили в пресс-центре мэрии, пожар ликвидирован в кратчайшие сроки. Жертв нет.

В рамках дознания осуществлен обход собственников квартир с целью установления причин пожара. На месте происшествия проведено совещание с участием и.о. главы города Александра Тужика, вице-мэра по городскому хозяйству Ларисы Степановой, руководителя отдела энергетики и ЖКХТатьяны Золотухиной, директора управления гражданской защиты Василия Пономарева, директора управления ЖКХ Владимира  Захарова по ликвидации последствий пожара.

— В настоящее время проводятся восстановительные работы за счет средств бюджета города. Сроки подачи электроэнергии и возобновление работы лифта предположительно в 18:00 часов 20 марта. На месте будут работать специалисты профильных ведомств, — рассказали в мэрии.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, в подъезде было очень сильное задымление. На верхних этажах, куда поднялся дым и запах гари было нечем дышать. Пожарные эвакуировали жильцов. Многие сами вышли на улицу. В причинах пожара разбираются.

В понедельник, 20 марта, в 9.00 часов в администрации запланировано заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где будут рассмотрены вопросы по устранению последствий пожара и принятию дополнительных мер по жизнеобеспечению граждан.

Новости smi2.ru

  • Нет похожих записей.
Без электричества осталась из-за пожара в электрощитке 9-этажка в БердскеБез электричества осталась из-за пожара в электрощитке 9-этажка в БердскеБез электричества осталась из-за пожара в электрощитке 9-этажка в БердскеБез электричества осталась из-за пожара в электрощитке 9-этажка в Бердске

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 19 марта 2017 г. [18:10]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[18:10] Без электричества осталась из-за пожара в электрощитке 9-этажка в Бердске

[15:15] Бродячие собаки искусали 9-летнюю девочку в Красноярске

[14:00] Тысячи новосибирцев вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ

Все новости

[18:10] Без электричества осталась из-за пожара в электрощитке 9-этажка в Бердске

[15:15] Бродячие собаки искусали 9-летнюю девочку в Красноярске

[14:00] Тысячи новосибирцев вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

19 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 47%

20 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

21 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: