В Красноярске начата доследственная проверка по факту нападения бездомных собак на 9-летнюю девочку, сообщали сегодня, 19 марта, в краевом управлении Следственного комитета.

В ходе мониторинга СМИ поступило сообщение, что в Красноярске на ребенка напали бездомные собаки. По данному факту следственными органами начата доследственная проверка.

— По предварительным данным, 18 марта на улице Гладкова во дворе жилого дома №1 на 9-летнюю девочку напали бездомные собаки, которые повалили ее на землю и стали кусать. На помощь ребенку пришел отец и прохожие. Они отогнали собак и вызвали скорую помощь, — рассказали в СКР.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, выявляют организацию, ответственную за отлов бездомных собак в Свердловском районе краевого центра, опрашивают свидетелей и очевидцев. По результатам произошедшего будет принято процессуальное решение.

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