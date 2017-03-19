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Бродячие собаки искусали 9-летнюю девочку в Красноярске

В Красноярске начата доследственная проверка по факту нападения бездомных собак на 9-летнюю девочку, сообщали сегодня, 19 марта, в краевом управлении Следственного комитета.

В ходе мониторинга СМИ поступило сообщение, что в Красноярске на ребенка напали бездомные собаки. По данному факту следственными органами начата доследственная проверка.

— По предварительным данным, 18 марта на улице Гладкова во дворе жилого дома №1 на 9-летнюю девочку напали бездомные собаки, которые повалили ее на землю и стали кусать. На помощь ребенку пришел отец и прохожие. Они отогнали собак и вызвали скорую помощь, — рассказали в СКР.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, выявляют организацию, ответственную за отлов бездомных собак в Свердловском районе краевого центра, опрашивают свидетелей и очевидцев. По результатам произошедшего будет принято процессуальное решение.

Новости smi2.ru

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Бродячие собаки искусали 9-летнюю девочку в Красноярске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 19 марта 2017 г. [15:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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