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Тысячи новосибирцев вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ

Митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги состоялся в центре Новосибирска на площади Ленина в воскресенье, передал корреспондент агентства «Интерфакс».

«В митинге приняло участие около 2,5 тыс. человек, организаторы, которые ранее подавали заявку на 1,5 тыс. человек, предупреждены о превышении заявленного числа», — сообщил агентству уполномоченный представитель мэрии Новосибирска.

Ранее в ходе акции неизвестный кинул несколько яиц в оппозиционера Алексея Навального, который присутствует на митинге.

Организаторы приглашали на митинг полпреда президента РФ в СФО Сергея Сеняйло, губернатора Владимира Городецкого и Анатолия Локтя, но те на акцию не пришли.

Участники митинга, который стал уже пятым по счету после подписания губернатором Владимиром Городецким постановления о повышении тарифов с 1 июля 2017 года, заявили, что власти и ресурсоснабжающие организации так и не представили экономических обоснований для роста тарифов.

Участники митинга вновь потребовали отменить распоряжение губернатора Владимира Городецкого, устанавливающее рост тарифов в областном центре, в среднем, на уровне в 15% при том, что правительство РФ установило его в 4%.

Как сообщалось, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год», предусматривающее увеличение допустимого роста платы жителей за коммунальные услуги в Новосибирске с 1 июля по 31 декабря 2017 года на 15%.

В Новосибирске холодная вода станет дороже на 20%, водоотведение — на 20,1%, горячая вода — на 15,9%, отопление — на 14,9%, электроснабжение — на 2,9%, газ — на 3,9%.

Прокуратура региона проводит проверку обоснованности повышения тарифов. По словам прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, выявлены некоторые нарушения.

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Тысячи новосибирцев вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 19 марта 2017 г. [14:00]

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