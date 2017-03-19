USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги состоялся в центре Новосибирска на площади Ленина в воскресенье, передал корреспондент агентства «Интерфакс».
«В митинге приняло участие около 2,5 тыс. человек, организаторы, которые ранее подавали заявку на 1,5 тыс. человек, предупреждены о превышении заявленного числа», — сообщил агентству уполномоченный представитель мэрии Новосибирска.
Ранее в ходе акции неизвестный кинул несколько яиц в оппозиционера Алексея Навального, который присутствует на митинге.
Организаторы приглашали на митинг полпреда президента РФ в СФО Сергея Сеняйло, губернатора Владимира Городецкого и Анатолия Локтя, но те на акцию не пришли.
Участники митинга, который стал уже пятым по счету после подписания губернатором Владимиром Городецким постановления о повышении тарифов с 1 июля 2017 года, заявили, что власти и ресурсоснабжающие организации так и не представили экономических обоснований для роста тарифов.
Участники митинга вновь потребовали отменить распоряжение губернатора Владимира Городецкого, устанавливающее рост тарифов в областном центре, в среднем, на уровне в 15% при том, что правительство РФ установило его в 4%.
Как сообщалось, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год», предусматривающее увеличение допустимого роста платы жителей за коммунальные услуги в Новосибирске с 1 июля по 31 декабря 2017 года на 15%.
В Новосибирске холодная вода станет дороже на 20%, водоотведение — на 20,1%, горячая вода — на 15,9%, отопление — на 14,9%, электроснабжение — на 2,9%, газ — на 3,9%.
Прокуратура региона проводит проверку обоснованности повышения тарифов. По словам прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, выявлены некоторые нарушения.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 19 марта 2017 г. [14:00]
[18:10] Без электричества осталась из-за пожара в электрощитке 9-этажка в Бердске
[15:15] Бродячие собаки искусали 9-летнюю девочку в Красноярске
[14:00] Тысячи новосибирцев вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ
[18:10] Без электричества осталась из-за пожара в электрощитке 9-этажка в Бердске
[15:15] Бродячие собаки искусали 9-летнюю девочку в Красноярске
[14:00] Тысячи новосибирцев вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -3 C°, ветер: 2.2 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: -2 C°, ветер: 3.9 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: южный