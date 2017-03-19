Хочу передать привет МУП «УК ЖКХ». Сегодня ваш диспетчер послал меня куда подальше. Сославшись, что сегодня выходной. А у людей пожар и весь стояк без света. Отвратительное отношение к людям.

Мы полгода оставляли заявки, что у нас замыкание в электрощитке. Почти каждый день к нам ходил электрик и подкручивал какую-то гайку со словами: «До завтра доживете». Ну вот и дожили!

Сегодня утром случился пожар. С четвёртого по первый этаж все в воде. Элекросчётчики все сгорели. Дома нечем дышать. Обед также не приготовить. А завтра в сад и на работу.

В общем, уважаемые жители нашего города, пишите все заявки письменно в УК, а не так, как мы. Просто звонка мало.

Сейчас нужно все восстанавливать и ставить всё новое, не удивлюсь, если весь банкет будет за счёт жильцов.

Отдельно хочу поблагодарить пожарных: приехали быстро, и даже всех обошли убедиться, что все живы. Если есть ошибки, извините, тороплюсь. К. Маркса 2а.

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