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Пламенный привет муниципальной УК

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Маргарита:

Хочу передать привет МУП «УК ЖКХ». Сегодня ваш диспетчер послал меня куда подальше. Сославшись, что сегодня выходной. А у людей пожар и весь стояк без света. Отвратительное отношение к людям.

Мы полгода оставляли заявки, что у нас замыкание в электрощитке. Почти каждый день к нам ходил электрик и подкручивал какую-то гайку со словами: «До завтра доживете». Ну вот и дожили!

Сегодня утром случился пожар. С четвёртого по первый этаж все в воде. Элекросчётчики все сгорели. Дома нечем дышать. Обед также не приготовить. А завтра в сад и на работу.

В общем, уважаемые жители нашего города, пишите все заявки письменно в УК, а не так, как мы. Просто звонка мало.

Сейчас нужно все восстанавливать и ставить всё новое, не удивлюсь, если весь банкет будет за счёт жильцов.

Отдельно хочу поблагодарить пожарных: приехали быстро, и даже всех обошли убедиться, что все живы. Если есть ошибки, извините, тороплюсь. К. Маркса 2а.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 19 марта 2017 г. [12:05]

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Облачно, ветер: юго-западный
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