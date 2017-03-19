USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Как уже сообщалось на страницах «Курьера», в небе над Бердском 16 и 17 марта 2017 г. бдительные жители наблюдали неопознанные падающие объекты, за которыми тянулся огненный хвост.
В качестве доказательства привожу наши снимки, сделанные 17 марта в 7:38 утра.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 19 марта 2017 г. [12:05]
[18:10] Без электричества осталась из-за пожара в электрощитке 9-этажка в Бердске
[15:15] Бродячие собаки искусали 9-летнюю девочку в Красноярске
[14:00] Тысячи новосибирцев вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ
[18:10] Без электричества осталась из-за пожара в электрощитке 9-этажка в Бердске
[15:15] Бродячие собаки искусали 9-летнюю девочку в Красноярске
[14:00] Тысячи новосибирцев вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -3 C°, ветер: 2.2 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: -2 C°, ветер: 3.9 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: южный