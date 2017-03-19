Как уже сообщалось на страницах «Курьера», в небе над Бердском 16 и 17 марта 2017 г. бдительные жители наблюдали неопознанные падающие объекты, за которыми тянулся огненный хвост.

В качестве доказательства привожу наши снимки, сделанные 17 марта в 7:38 утра.

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