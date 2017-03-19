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Неопознанные падающие объекты

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Денис:

Как уже сообщалось на страницах «Курьера», в небе над Бердском 16 и 17 марта 2017 г. бдительные жители наблюдали неопознанные падающие объекты, за которыми тянулся огненный хвост.

В качестве доказательства привожу наши снимки, сделанные 17 марта в 7:38 утра.

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Неопознанные падающие объектыНеопознанные падающие объектыНеопознанные падающие объекты

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 19 марта 2017 г. [12:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

19 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 47%

20 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

21 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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