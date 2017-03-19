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Отказывается давать показания о рабстве новосибирский физик

Казахстанская полиция проводит расследование обстоятельств пребывания на территории республики новосибирского физика Юрия Образцова, страдающего психическим заболеванием; в беседе с медицинским специалистом он рассказал, что его никто насильно не удерживал, сообщил руководитель пресс-службы МВД республики Алмас Садубаев, пишет РИА Новости. Как сообщалось, 10 марта в одном из торговых центров Алма-Аты внимание сотрудников привлек мужчина, долго сидевший на лавочке в не по погоде легкой и рваной одежде. Отвечая на вопросы работников ТЦ, мужчина рассказал, что сбежал из рабства, где провел несколько лет, но не может уехать домой, так как не имеет ни денег, ни документов. Мужчину приютили волонтеры, они же помогли ему получить в консульстве РФ документы для возвращения домой и купили билет на самолет на понедельник, 20 марта. Позже брат Юрия Сергей Образцов сообщил журналистам, что физик страдает психическим заболеванием и до того, как пропал в 2014 году, уже неоднократно уходил из дома.

«Согласно проведенной проверке, Образцов Юрий Джанович прибыл в Алматы на поезде из Новосибирска в апреле 2014 года. Далее планировал поехать в Ташкент. В ходе беседы с медицинским специалистом выяснилось, что он состоит на психдиспансерном учете в Новосибирской области с диагнозом «шизофрения параноидная», — написал Садубаев в своем аккаунте в Facebook.

По данным пресс-секретаря МВД, проведенной судебно-медицинской экспертизой телесных повреждений на теле Образцова не обнаружено. «На вопрос специалиста Образцов ответил, что после приезда в Алматы он путешествовал от одного населенного пункта в другой, где-то пешком, где-то автостопом, никто его насильно не удерживал. Где находился на протяжении 3 лет, как проживал, с кем общался, Образцов ответить не смог. Обстоятельства дела выясняются, досудебное расследование продолжается», — проинформировал глава пресс-службы.

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Отказывается давать показания о рабстве новосибирский физик

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 19 марта 2017 г. [11:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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