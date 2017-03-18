Руководство «Роскосмоса» будет настаивать на выяснении всех обстоятельств смерти в московском СИЗО исполнительного директора Владимира Евдокимова. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров заявил, что руководство госкорпорации будет настаивать на выяснении всех обстоятельств гибели в СИЗО исполнительного директора Владимир Евдокимова.

«Все наши мысли сегодня — с семьей Владимира и его детьми. Безусловно, будем настаивать на выяснении всех обстоятельств его гибели и всестороннем расследовании дела», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Евдокимов, обвиняемый в мошенничестве с недвижимостью РСК «МиГ» на 200 млн руб., был обнаружен мертвым в одной из камер СИЗО №​5 на севере Москвы утром в субботу, 18 марта 2017 года. Руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков подтвердил РБК факт гибели в СИЗО Владимира Евдокимова. «Начальником управления назначено проведение служебной проверки, результаты которой будут направлены в следственные органы», — отметил он, отказавшись сообщить подробности по делу.

Как рассказала агентству ТАСС представитель Главного следственного управления Следственного комитета (СКР) Юлия Иванова, у мужчины было найдено два ножевых ранения в области сердца. «При визуальном осмотре тела мужчины 1965 года рождения обнаружено два ножевых ранения в области сердца», — сказала она, не уточнив его имени.

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела, однако имя убитого в сообщении ведомства не упоминалось. «По версии следствия, 18 марта 2017 года примерно в 4 часа в камере СИЗО, расположенном по улице Выборгской в Москве, обнаружено тело мужчины 1965 года рождения, арестованного по уголовному делу о мошенничестве. При визуальном осмотре следователи обнаружили на теле потерпевшего два ножевых ранения в области грудной клетки и ранение в области шеи», — говорилось в сообщении СК.​

Следователи допрашивают сокамерников убитого в московском СИЗО топ-менеджера госкорпорации «Роскосмос» Владимира Евдокимова, орудие убийства изъято и направлено на экспертизу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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