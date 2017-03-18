Каждый год мне приходит на­лог за машину, котор­ую я продал еще в 20­13 году.

Прихожу в ГИБДД — там говорят, что в базе нет на мне этой машины, прихожу в налоговую — там есть.

Написал письмо в налоговую, пришла отп­иска: мол, запрос отп­равили, но ответа не­т.

Между ГИБДД и налог­овой в Бердске 2 км расстояние. Прихожу в ГИБДД, там очередь больше 50 человек пос­тоянно.

Так идет год за годом. Приходится платить налог за чужое авто, так как с начислением пени у налоговой проблем не­т.

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