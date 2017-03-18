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Каждый год мне приходит налог за машину, которую я продал еще в 2013 году.
Прихожу в ГИБДД — там говорят, что в базе нет на мне этой машины, прихожу в налоговую — там есть.
Написал письмо в налоговую, пришла отписка: мол, запрос отправили, но ответа нет.
Между ГИБДД и налоговой в Бердске 2 км расстояние. Прихожу в ГИБДД, там очередь больше 50 человек постоянно.
Так идет год за годом. Приходится платить налог за чужое авто, так как с начислением пени у налоговой проблем нет.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 18 марта 2017 г. [18:15]
[19:30] Топ-менеджера «Роскосмоса» нашли убитым в камере СИЗО
[18:15] С 2013 года плачу налог за чужое авто
[16:55] #пляжнаш: Снести незаконные домики на пляже «Старый Бердск» обязал прокурор...
[19:30] Топ-менеджера «Роскосмоса» нашли убитым в камере СИЗО
[18:15] С 2013 года плачу налог за чужое авто
[16:55] #пляжнаш: Снести незаконные домики на пляже «Старый Бердск» обязал прокурор...
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