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#пляжнаш: Снести незаконные домики на пляже «Старый Бердск» обязал прокурор бизнесмена

Прокурор Бердска с привлечением специалистов административно-технической инспекции города проверил соблюдение земельного законодательства индивидуальным предпринимателем на побережье Обского моря.

Прокурорской проверкой установлено, что бизнесмен в нарушение договора аренды земельного участка с Центром туризма «Юность» самовольно занял земельный участок на территории пляжа городского значения «Старый Бердск» (площадью 30 кв. метров) и разместил там 5 каркасных летних домиков.

Прокурор Роман Сивак внес предпринимателю представление об устранении нарушений земельного законодательства и освобождения земельного участка от незаконных построек.

В отношении предпринимателя прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Его он направил для рассмотрения в управление Росреестра по Новосибирской области для рассмотрения по существу, рассказали в облпрокуратуре 17 марта.

В надзорный орган по поводу появления на территории пляжа несанкционированных построек общественники обратились в начале февраля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Председатель общественной организации «Старый Бердск» Галина Новикова до этого провела собственное «расследование». Она выяснила, что директор «Юности» Наталья Седакова выдала предписание директору пляжа «Старый Бердск» Евгению Мариненко о сносе пяти щитовых домиков. Тот обещал убрать их с побережья весной.

— Либо нужно подводить законную базу под эти домики, либо их убрать — у нас такая позиция. Мы эти домики не ставили, поэтому приехать сгрузить и увезти не можем — это чужое имущество. На такое действие должно быть решение компетентных органов, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Седакова.

Теперь арендатор муниципального пляжа Евгений Мариненко обязан убрать незаконные постройки по требованию прокуратуры.

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#пляжнаш: Снести незаконные домики на пляже «Старый Бердск» обязал прокурор бизнесмена

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 18 марта 2017 г. [16:55]

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