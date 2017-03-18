В Бердске раскрыто тяжкое преступление, которое было совершено в пятницу вечером, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области сегодня, 18 марта.

17 марта в 19.10 скорая помощь доставила в центральную городскую больницу из квартиры дома по ул. Рогачева с ножевым ранением в грудь 52-летнего жителя Бердска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в нанесении телесных повреждений потерпевшему. Им оказался безработный и ранее судимый 37-летний знакомый мужчины.

Как установили оперативники, в этот день в доме по улице Рогачева в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Проводится расследование. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

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