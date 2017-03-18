Существует ли в нашем городе благотворительная акция помощи выпускницам школ. У меня есть красивое выпускное платье дочери, одето 1 раз. Висит без дела третий год.

Отдам девочке-выпускнице из молоимущей семьи. Просто отдам.

Еще у меня есть платье с фартуком на последний звонок. Еще будет портфель будущему первокласснику, но это после мая. Состояние на 4+, еще бы год, но сынок модничает, не хочет.

Телефон для связи: 8 953 796 48 15.

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