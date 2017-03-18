В субботу, 18 марта, десант сотрудников МЧС высадился в дачном обществе «Дружба» в Бердске, чтобы проверить противопожарное состояние тех участков, где люди проживают постоянно. Как пояснили спасатели, проверки инициировали по причине участившихся случаев возгораний в садовых обществах, ростом пожаров и гибели людей в Новосибирской области.

За 17 дней марта в регионе произошло 114 пожаров, в которых погибло 22 человека, то на 10 больше, чем три неделе марта 2016-го.

— Все они погибли в местах, где проживали. Последние 4 пожара пожара с гибелью людей произошли в садоводческих обществах. 4 человека здесь погибли по причине неправильного устройства печного отопления. Поэтому принято решение в выходные и праздничные дни провести усиленные рейды по садоводческим обществам, на территории которых проживают граждане, — рассказал замначальника надзорной деятельности управления МЧС по новосибирской области Александр Покидов.

Бердское СНТ «Дружба», которое расположено в районе БЭМЗа, выбрано не случайно. В 50 из 360 дачных домов люди живут круглый год. Им в первую очередь инспекторы дополнительно разъяснят правила пожарной безопасности, требования к устройству печи, электрооборудования.

В ходе рейда по бердским дачам задействовали беспилотный летательный аппарат- квадрокоптер. С его помощью фиксировали участки, где топятся печи и находятся люди, чтобы инспекторы шли адресно, не тратя время на поиски жилых участков. В труднодоступные и удаленные места инспекторы добирались на квадроцикле и снегоходе, который предоставил бердский поисково-спасательный отряд.

Автор видео Анастасия Солодкова

Квадрокоптер летал над «Дружбой» на высоте 150 метров. Используемая модель дрона, как пояснили сотрудники МЧС, способна летать на полукилометровой высоте. Но для масштаба СНТ этого не понадобилось. Летательный аппарат справился со своей задачей — обозначил «жилые» точки «Дркжбы».

Инструктаж дачников включал и осмотр печного отопления и электропроводки в домике, по желанию хозяев. В этом случае человеку сразу объясняют, какие есть нарушения, как их исправить. По мнению Покидова, такой «выход к людям» не проходит впустую.

— У нас в обществе достаточно низкая культура пожарной безопасности. Люди зачастую не знают элементарных требований. Мы все время говорим: «Не топите, не разжигайте печь бензином». Но многие не понимают, почему этого делать нельзя. А когда инспектор приходит в конкретный дом, он рассказывает, почему нельзя. В то же время может посмотреть состояние дымохода, чердачные перекрытия. Он расскажет, что нужно заменить электропроводку, которой больше 30 лет, что нельзя соединять алюминиевые провода с медными. Эта точечная работа, безусловно, приносит результаты. Человек задумывается о своей семье, о себе, о своем имуществе — что надо как-то защитить, — пояснил Александр Сергеевич.

Подобные рейды, по его словам, проводят территориальные отделы МЧС по всей Новосибирской области. Привлекают не только инспекторов, но и старост населенных пунктов, местную власть. Эта работа ведется ежедневно, заключил Покидов.

В полномочиях инспекторов отдела надзорной деятельности при выявлении нарушений составлять административный протокол и выписывать штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. Но сегодня они ограничились разъяснениями. В том числе о необходимости установки автономного пожарного извещателя, который подаст сигнал в случае возгорания и разбудит людей. Этим можно спасти жизнь и имущество.

Уже в третьем доме, куда зашли инспекторы, нашли нарушения. Хозяйка дачи на ул. Смородиновой Анна согласилась с надзорщиками: труба вплотную примыкает к крыше, что при перекале может привести к пожару. Анна сообщила, что летом собираются переделывать печное отопление.

— Хотелось бы перестроить весь дом, но пока не получается, — рассказала дачница, постоянно живущая в «Дружбе». И пообещала не сыпать золу прямо у стены. На это нарушение ей тоже указали инспекторы.

Ее сосед Владимир уже 10 лет живет на даче. У него основательный дом, облагороженный участок. Печь и электропроводка в доме новые, рассказал Владимир. Но, говорит, пожары в СНТ периодически случаются.

— Многие дачи старые, построены еще в советское время. И у многих не было печей, так как домики были рассчитаны на использование только в летнее время. Сейчас печи ставят, порой не по правилам, трубы выводят как попало. Чуть перегреет, и вот вам — пожар, — поддерживает Владимир рейд пожарных инспекторов.

Десятки дачных участков обошли за двухчасовой рейд сотрудники МЧС. Выявили десятки нарушений. Дачникам раздали памятки. Инструктаж, как считают и пожарные инспекторы, и дачники, заставит задуматься, исправить неполадки и тем самым предотвратить пожар.

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