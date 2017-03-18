С приходом весны оживает не только природа, но также проходит зимняя депрессия, под окнами истошно кричат коты, а у кого-то весело высыпают веснушки. Но именно весной на улицах города откуда-то в больших количествах появляется такое чудо природы как Gopus vulgaris. В переводе с латыни — гопник обыкновенный.

Откуда они берутся, одному богу известно, но неприятностей они окружающим доставляют немало. По сути и по внешнему виду, а также по повадкам, гопники являются, как кто-то справедливо подметил, человекообразными животными из класса млекопитающих.

Их идеология проста как три копейки — Мне бог маленько недодал, потому вы мне все должны. Сегодня утром, выходя со своим пёсиком из подъезда на прогулку, мне как раз «посчастливилось» столкнуться с этими существами.

С самого утра эти Gopus vulgaris, лет 20-25 отроду, уже были навеселе. С испитыми синюшными мордами они громко о чем-то гоготали. Я сделал им замечание и пошел дальше. Даже мой пёсик породы чихуахуа проводил их недобрым взглядом. Когда мы вернулись с прогулки, эти набыченные индивидуумы уже располагались в подъезде, сидя, как водится на корточках, у лифта. И всё также громко гоготали. Мой пёсик был этим недоволен и грозно рявкнул на них.

Короче, пришлось их выпроваживать подобру-поздорову. Гопники конечно повозмущались, но ушли. Видимо еще не все свои мозги пропили, и какие-то зачатки интеллекта в их головах еще есть. То есть они только на пути к собственному дегенератству.

Но основная масса этой шпаны все-таки озлобленна и агрессивна.

Короче, реальные и чёткие пацаны, которые тусуются не только в подъездах, но и в парках, во дворах и на автобусных остановках. Сами себя они почему-то частенько называют Васями. А Вася — это звучит гордо.

По сути же они — обыкновенное быдло. Малообразованное и способное на любое преступление. Причем, хулиганство самое мягкое из них. Про них даже есть такая поговорка: «В душе у гопника тоже борются Добро и Зло, но всё время побеждает — Быдло».

Главные, что задачи у них сколь просты, столько и конкретны — это быковать, гнать беса, жевать семки и пить пиво. А чтобы не выглядеть лохом, нужно уметь отличать «Бумер» от «Бригады» и, конечно же, мутить бабосы. Короче, лучше таких субчиков обходить стороной.

Вся беда в том, что обычные добропорядочные граждане живут по законам, а гопники живут по понятиям и стадом. Гопников-одиночек в природе не встречается. Откуда же берутся такие «понятливые» пацаны и их тёлки? Тёлками гопники ласково называют своих боевых подруг.

Часть гопников традиционно выходит из тюремной среды. Часть из неблагополучных семей, дети которых предоставлены сами себе. Какая-то часть из нормальных семей, но в которых родителям некогда заниматься воспитанием своих чад, так как они постоянно заняты работой и банальным выживанием в наше непростое время.

Кроме этого, встречается много тех, кто вливается в эту среду для собственного самоутверждения. Ну, просто как они это самоутверждение понимают сами, в силу скудости своего ума. Часть вины за всё это лежит на нынешней системе образования, в которой учитель перестал быть воспитателем, наставником и авторитетом для учеников.

Реформаторы от образования определили учителю лишь роль человека предоставляющего образовательные услуги. Яркий след в «воспитании» гоп культуры оставила и наша культура (извините за тавтологию). Это шансон, бесталанная попса с её тремя аккордами, «Дом-2″ и другие продукты газпромовского канала ТНТ. Не отстают от ТНТ и другие каналы.

Если юмор, то большей частью ниже пояса, если кино, то, либо американское, либо снятое по голливудским лекалам. Что говорить, если недавно целый депутат Госдумы в прямом эфире сбацала тюремную «Мурку». Количество фильмов и сериалов с тюремным бытом просто зашкаливает. Вот и размножаются чёткие пацаны и клёвые тёлки в геометрической прогрессии.

Как же бороться с гопниками?

В глобальном плане, конечно же, необходимо привести образование и культуру в божеский и приличный вид. А вот что делать с теми гопниками, которые рядом? Теми, которые живут в одной с нами среде?

Лучше, конечно, просто обходить их компании стороной. Если это невозможно, то просто не обращать на них внимания, дабы не нарваться на их агрессию. Никогда не вступать с ними в перепалку и не выполнять их просьб.

И вообще лучше с ними не разговаривать, и тем более грубить. Но, так как они понимают только силу, то в самых безнадёжных ситуациях можно отбиться той же силой. Или банально обратиться в полицию.

Но, наверное, главный способ, который наверняка охладит их пыл — это не показывать вида, что вы их боитесь. Да и вообще любое с вашей стороны неожиданное для них действие, как правило, сбивает их с толку. И вот пока они будут соображать, лучше сделать ноги.

В самой экстремальной ситуации можно вообще гопнуть самого гопника их же оружием. Но это нужно уметь. А проблему нужно решать. Иначе страна скоро превратится в страну одних сплошных гопников. Плохо, что государство эту проблему в упор не видит. Впрочем, как и множество других проблем…

Песенка для настроения:

Фото с сайта: trinixy.ru

Источник: ЖЖ

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