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Год экологии в Бердске начался с вырубки леса! Что это за уход за лесом, когда рубят здоровые деревья!?
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 18 марта 2017 г. [11:40]
[16:55] #пляжнаш: Снести незаконные домики на пляже «Старый Бердск» обязал прокурор...
[16:15] Ранил ножом в грудь собутыльника безработный в Бердске
[14:55] Отдам платье выпускнице
[16:55] #пляжнаш: Снести незаконные домики на пляже «Старый Бердск» обязал прокурор...
[16:15] Ранил ножом в грудь собутыльника безработный в Бердске
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