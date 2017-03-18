Московские власти могли потратить 22 млн руб. на митинг-концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России, сообщил «Дождь». Мероприятие состоится 18 марта на территории перед Главным зданием МГУ.

На концерт на Воробьевых горах, который состоится 18 марта в честь годовщины вхождения Крыма в состав России, из московского бюджета могли выделить 22 млн руб. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на данные портала госзакупок. На момент написания заметки официальный сайт госзакупок не работал.

Телеканал передает, что Московская дирекция массовых мероприятий в феврале опубликовала тендер на «оказание услуг по подготовке и проведению культурно-массового мероприятия». Издание подчеркивает, что конкретное мероприятие не называется, «но по косвенным признакам можно сделать вывод, что речь идет о фестивале «Весна» (так официально называется мероприятие, которое должно состояться на Воробьевых горах). Место проведения митинга-концерта, по данным сайта госзакупок, — территория у главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова. ​

Исполнитель контракта — ООО «Сэлма» — должен обеспечить работу административно-технической и режиссерско-постановочной групп, придумать концепцию мероприятия и сценарий, пригласить исполнителей на концерт, установить сцену и звуковое оборудование, а также организовать трансляцию на одном из федеральных каналов, пишет «Дождь».

Сцена и оборудование должны быть установлены к утру 18 марта. В концерте должны принять участие российские исполнители, «песни и видеоклипы которых находятся в ротации музыкальных телеканалов и радиостанций». ​

В дирекции массовых мероприятий не ответили на звонок телеканала. Пресс-секретарь мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова не смогла ответить на вопрос «Дождя».​

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года. С 2015 года в этот день проходят массовые мероприятия. Главное из них проводилось на Васильевском спуске в Москве. Однако в этом году концерт и митинг решили перенести на Воробьевы горы. Один из собеседников РБК пояснял, что причиной этому стало желание властей города сделать празднование более комфортным. Он пояснил, что Васильевский спуск Кремля — режимная территория, которая требовала повышенных мер безопасности.

«Дождь» со ссылкой на источники, близких к организации мероприятия, сообщил, что президент России Владимир Путин в этом году не примет участие в торжествах. Он также не собирается приехать в Крым. В 2014-2015 годах глава государства присутствовал на Васильевском спуске, а в прошлом году в этот день был в Крыму.

Источник: РБК

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