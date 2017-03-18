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В салон пришла такса

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ася:

Сегодня к нам в цветочный салон пришла такса. Мальчик. Собака ухожена и упитанна. Ищем хозяев. Звоните в салон 2-80-15. Спросите Евгению.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 18 марта 2017 г. [07:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 65%

18 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

19 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 47%

20 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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