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Сегодня к нам в цветочный салон пришла такса. Мальчик. Собака ухожена и упитанна. Ищем хозяев. Звоните в салон 2-80-15. Спросите Евгению.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 18 марта 2017 г. [07:00]
[07:35] Митинг-концерт к присоединению Крыма в Москве может стоить 22 млн рублей
[07:00] Давайте выберем толкового председателя?
[07:35] Митинг-концерт к присоединению Крыма в Москве может стоить 22 млн рублей
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