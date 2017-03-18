В рубрику «Сообщи свои новости» написала Екатерина:
НТ Микрорайон «Марьин Лог». Члены общества, давайте соберем собрание садоводов перед наступающим сезоном? Выберем толкового и грамотного председателя. Все обсуждения на сайте
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