Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области.

— Воротникову продлена мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, а всего до четырех месяцев, а именно по 19 мая 2017 года с сохранением ранее установленных запретов, — рассказали в суде.

Обвиняемый просил избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, отметив, что сотрудничает со следствием и не намерен скрываться.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 19 января в конном клубе на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района, что на границе с Новым поселком Бердска, обрушилась крыша на площади 500 кв. метров. В это время в манеже находились семь человек — трое взрослых и четверо детей, занимающихся конным спортом.

В результате ЧП погибли два человека: 45-летний тренер Вячеслав Базюра и 15-летняя бердская школьница Анастасия Андреева. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних 2000 года рождения и 41-летняя женщина. Второй тренер и ребенок не пострадали.

По предварительным данным, крыша постройки обрушилась под массой снега в объеме около 480 тонн. Следствие назначило строительно-техническую экспертизу, по выводам которой будут установлены причины обрушения кровли.

Игорю Воротникову предъявлено обвинение по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Прокуратура уже заявила, что конный клуб незаконно построен на земле, арендованной у Почты России.

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