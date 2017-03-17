Больше года длится тяжба родственников ветерана Великой Отечественной войны из Бердска с бывшей соцработницей. Перед смертью он «отписал» ей половину своей трехкомнатной квартиры, ценные вещи и две сберкнижки. Семья умершего уверена, что помощница воспользовалась психическим расстройством старика и незаконно завладела его богатством. Сама добродетельница настаивает, что ее подопечный был в здравом уме. Бердский горсуд отказался признать завещание недействительным. Родные умершего хотят обжаловать такой вердикт в областном суде. Заседание назначено на 23 марта.

Больно видеть родных

Анатолию Федоровичу Черепанову было 88 лет, когда он скончался в 2015 году. Он прожил насыщенную жизнь. Ветерана, интеллигента и бывшего партийного активиста знало и уважало полгорода, и сейчас знакомые вспоминают его с теплом. Казалось бы, когда уходят такие люди, в последний путь их провожает огромная процессия. Но все собравшиеся у гроба 88-летнего Анатолия Федоровича поместились под ветвями одного рябинового дерева…

Галина Кошнерова приходится невесткой сестре фронтовика Зое Федоровны. По ее словам, всю жизнь дедушку преследовали последствия травмы головы: Черепанова контузило в боях с фашистами. Ему присвоили вторую группу инвалидности пожизненно, а до 2006 года он стоял на учете у психиатра. Но потом за душевным состоянием отца, уверяет Галина Анатольевна, стала следить единственная дочь Марина. Она, опытный врач педиатр, специально выучилась, чтобы сменить профиль медицинской практики.

Но в 2009 году Марина скоропостижно умерла, а год спустя ушел из жизни и ее двоюродный брат — племянник Анатолия Федоровича Олег. Вот тогда-то, вспоминает вдова Олега, Черепанов закрылся и почти перестал общаться со своей младшей сестрой.

— Я в этой семье 40 лет, и я подтверждаю, что мой муж Олег, и Марина, и Зоя все вложили в него, чтобы он оставшуюся жизнь прожил не в «психушке», а с нами, — рассказывает Галина Кошнерова. — Он нам сразу условие поставил: «Никого мне не надо, я не хочу никого видеть, потому что рядом с вами нет моих дорогих людей. Он мне сказал, мол, Галка, ты заходишь, а с тобой рядом Олега нет. Зоя заходит — Марины нет. Ему это было больно, а мы, зная о его болезни, не доводили его до стрессового состояния, потому что я видела, в какое состояние он мог впадать.

Несмотря на натянутые отношения с родными, пожилой бердчанин «отписал» трехкомнатную квартиру Максиму, сыну Галины и Олега. Каково было удивление Кошнеровых, когда они узнали, что дедушка отменил завещание и решил поделить жилплощадь поровну между Максимом и бывшей соцработницей Оксаной (имя изменено — прим. ред.).

Галина Анатольевна уверена, что Оксана втерлась в доверие престарелому клиенту и незаконно увезла его со всеми документами и медсправками в свой частный дом. Там он и скончался через полтора месяца.

Чужие люди

В 2012 году старик пришел в бердский «Комплексный центр социального обслуживания». За помощью. По его заявлению его на дому навещала соцработница. Потом появилась другая — Оксана. В КЦСОН она пришла работать медсестрой в сентябре 2013 года. А с нового 2014 года перевелась на должность соцработника, но через 10 месяцев уволилась: многодетной матери пришлось посвятить себя своей главной миссии — воспитанию детей.

Как пояснила директора КЦСОН Анны Владимировой, к тому моменту, как Черепанов завещал Оксане полквартиры, она уже два года не работала в ее учреждении. За ним начала ухаживать другая сотрудница, но она не могла быть рядом со стариком постоянно. Поэтому он и попросил Оксану снова снова приходить к нему.

— В последнее время он уже был лежачим больным, и за ним требовался постоянный уход. Соцработник приходит два-три раза в неделю, а с ним нужно было находиться сутками. Он поэтому и нанял ее, потому что знал, что она медсестра. Мы в этом уже не участвовали, — рассказала Анна Владимировна.

Зоя Федоровна попыталась доказать в суде, что Оксана воспользовалась беспомощностью брата и вынудила переписать жилье на нее. За три месяца до смерти, в июне, ветеран прописал в своей квартире дочь благодетельницы (копия справки есть в редакции — прим. «Курьер. Среда. Бердск»). Это, считает Галина Анатольевна, Оксана подстроила, чтобы родственники фронтовика не смогли попасть в его жилище.

Зоя Федоровна, которая лишь на два года младше своего покойного брата, решила вывести наследницу на чистую воду. Но ни в правоохранительных органах, ни во властных структурах она не смогла доказать, что Черепанова принудили завещать Оксане недвижимость. «В связи с ухудшением состояния здоровья вашим братом самостоятельно было принято решение в июле 2015 года переехать в жилое помещение (реальные ФИО бывшей соцработницы) в связи с необходимостью осуществления за ним круглосуточного ухода до улучшения его состояния здоровья», — ответил Зое Кошнеровой министр соцразвития региона Сергей Пыхтин. Не нашла криминала в истории и полиция — там трижды отказались возбудить угловное дело.

«Любимый дедушка»

В душевное расстройство Черепанова, на котором настаивают его родные, Оксана не верит. Подопечный рассказывал ей, что действительно наблюдался у психиатра из-за давней военной травмы, но, уверена женщина, он все понимал и рассуждал здраво до последнего вздоха. Оксана уверяет, что начала помогать Анатолию Федоровичу без каких-то видов на его добро, а по-человечески, зная о его разладе с родными.

— Мы никогда не скрывали наших отношений. Он приезжал к нам очень часто, когда еще ходил, и мы с мужем ему ни в чем не отказывали. Я его очень уважала, любила, он для меня был как родной. Я ему сказала: «Анатолий Федорович, да отдайте вы им квартиру, у нас будете жить». Он мне: «Я привык один, у тебя дети — шумно». Он правда любил поспать, и утром вставать ему было тяжело, потом давление весь день прыгало.

По словам Оксаны, дедушка видел, что она разрывается между ним и ребятишками. Однажды, вспоминает она, Анатолий Федорович позвонил ей среди ночи и посетовал, что упал в своей квартире и ушибся. Помощнице пришлось провести двое суток рядом с престарелым подопечным, и тогда он решил какое-то время погостить в семье Оксаны: «Он у нас переночевал, а потом позвал меня и мужа и сказал, что решил остаться. Мы обрадовались».

А потом следовала тяжелая встреча Анатолия Федоровича с сестрой и ее внуком. По словам Оксаны, она просила Черепанова увидеться с ними и рассказать, что он поделил квартиру. Однако, говорит Галина Кошнерова, их пригласили «попрощаться с дедушкой».

— Меня и внука неожиданно пригласили встретиться с братом, — вспоминает Зоя Федоровна, сестра Черепанова. — Привезли в незнакомый частный дом, молодую женщину (Оксану — прим. ред.) мы увидели в первый раз и никогда ее имя как соцработника не слышали. На вопрос «как ты здесь отказался?» он ответил, что к нему ночью кто-то стучался и ходил по квартире, и он напугался. «Просто я здесь побуду два дня и поеду домой». Мы с ним оба заплакали. В конце он мне сказал, что он нам не позвонил, потому что я отказалась за ним ухаживать — это ложь.

Оксана уверят, что родственники Черепанова знали о новом завещании. Его он составил, когда был на ногах, и взял с нее обещание не отказываться от подарка. Со слов наследницы, нотариус не усомнилась в том, что клиент совершенно ясно осознает происходящее.

— На суде нотариус так и сказала: «Он пришел сам — совершенно вменяемым». Он абсолютно точно назвал все свои данные, без всяких бумаг, по которым он мог что-то читать. Она не потребовала медицинской справки от психиатра, потому что он сам все называл по памяти, и она задавала ему много вопросов, на которые он отвечал, — говорит Оксана.

Кошнеровы тоже слышали это из уст юриста, но, скорее, удивились такому факту: они считают, что бумага составлена с нарушениями. Более того, они уверены, что сознание престарелого родственника перевернулось не от любви к Оксане, а от психотропных и наркотических веществ, которые она колола ему, чтобы снять боль от прогрессирующего рака.

Люди вспоминают

О том, что Черепанов страдал от душевных расстройств, говорит и бердчанка Валентина Барсукова. Она работала вместе с Зоей Федоровной в отделении переливания крови и дружила с ее семьей. Знала и Марину, и Олега, и, конечно, Анатолия Федоровича. «Он держался в сторонке от всех, был необщительный, такой скромник, будто напуганный. Хотя на работе он был очень активным человеком», — вспоминает подруга семьи.

Семейство жило в достатке и в дружбе, но последние годы, говорит Валентина Николаевна, покойный очень отдалился от сестры. Подруга признавалась, что и сама не знает, почему после смерти их детей брат не хочет родниться. Однажды Барсукова стала невольной свидетельницей размолвки.

— Зоя была у меня в гостях, а у него был день рождения. Я набираю номер — она сидит тихонько у меня за столом на кухне. Я говорю: «Анатолий Федорович, здрасьте, я вас поздравляю» — все как надо. Вы даже не представляете, как он обрадовался, когда услышал мой голос! Говорит: «Неужели, Валентина, вы еще меня помните…». Поговорили мы с ним, он — ровненько так. Я сказала, что у меня в гостях его сестра, и передала ей трубочку. Он замер, как будто испугался. Она: «Толя, Толенька!», поздравила его. Он ей сказал, что все хорошо и положил трубку, — вспоминает старая знакомая.

Бердчане, которым довелось трудиться и встречаться на городских событиях с Анатолием Федоровичем, запомнили его другим. По словам председателя совета ветеранов Бердска Раисы Христенко, даже в глубокой старости он не выказывал никаких признаков слабоумия:

— Мы его посещали, поздравляли, всегда с ним беседы вели, и соседи его любили. Доброжелательный человек бы, умница, никогда никого не обидел. До того как он слег уже, он сам приходил в совет. Всегда умел интересно рассказать, никогда не жаловался — ни на родственников, ни на кого. Он очень любил людей.

Раиса Васильевна считает, что родные просто не обращали внимания на его добродетели, поэтому он и привязался к тем, кто разглядел их.

Война за наследство

Сейчас квартира покойного фронтовика опечатана. Пока не разрешится спор, притязатели на наследство не могут занять жилплощадь. Родственники твердо намерены добиться возбуждения уголовного дела и доказать, что Оксана — мошенница. Получив отказ в этом от местных правоохранителей, Кошнеровы обратились в областную прокуратуру. Сегодня, 17 марта, Галина Анатольевна рассказала, что оттуда пришел ответ — надзорное ведомство проверит, почему Анатолий Федорович изменил свою последнюю волю.

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