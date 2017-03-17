В письменных вопросах депутатов Дмитрию Медведеву, отправленных в правительство перед отчетом главы кабмина в Думе, не поднимается тема расследования Алексея Навального о бизнес-империи Медведева. Об этом депутаты не спросят и устно во время отчета премьера в Думе, выяснил Дождь.

19 апреля премьер Дмитрий Медведев выступит перед депутатами Госдумы с отчетом об итогах работы правительства за 2016 год. Фракции уже направили в правительство списки письменных вопросов — по пять от каждой фракции. По два устных вопроса фракции задают Медведеву в самом зале заседания во время отчета.

Список тем, которые намерены поднять парламентарии, официально не раскрывается до отчета Медведева, однако СМИ уже сообщили о содержании письменных вопросов фракций. В частности, по данным РБК, единороссы спросят у премьера о повышении качества обучения врачей, о достижениях комиссии по импортозамещению, планах по программе маткапитала.

Эсеров интересуют проблемы аграриев, чернобыльцев и слишком широкие, по мнению фракции, полномочия ЦБ. КПРФ затронет темы поддержки отечественных производителей, индексации пенсий и планов по приватизации госкомпаний. ЛДПР обеспокоена растущими долгами регионов перед федеральным центром.

Ни одна фракция не поинтересовалась письменно и не планирует задать Медведеву устный вопрос по поводу посвященного ему расследования ФБК Алексея Навального, рассказали Дождю представители всех четырех фракций. При этом они указали разные причины, почему решили обойти вниманием эту тему.

«А какое это отношение имеет к отчету правительства? То, что касается псевдо-расследования Навального, отношение нашей партии к этому уже выразил (вице-спикер Госдумы) Сергей Неверов. Это вольные фантазии Навального, почему они должны нас интересовать», — заявил Дождю первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Неверов, комментируя материал ФБК о Медведеве у себя в фейсбуке 3 марта, назвал его «заказухой».

«Справедливая Россия» сомневаемся в подлинности источников расследования, объяснил Дождю заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. «Поэтому никаких вопросов по этой теме задавать премьеру желания у нас нет. И потом, есть и более важные проблемы. Нас интересует общая политика правительства и его социально-экономический курс, а не какие-то фейковые новости», — добавил он.

На вопрос, не интересует ли «Справедливую Россию» тема борьбы с коррупцией, Емельянов ответил, что «эта коррупция не доказана», предположив, что это чей-то заказ по дискредитации премьера.

«У нас есть много претензий к Медведеву как к руководителю правительства за ту политику, которую правительство проводит. Но борьбу такими мерами мы считаем ниже своего достоинства», — отметил Емельянов.

Фракция ЛДПР не планирует затрагивать тему расследования Навального, так как она не интересует ее избирателей, отметил первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Вадим Деньгин.

«Мы не видим в этом вопросе никакого смысла. У нас своя история, свой вектор, свой путь. Наши избиратели не интересуются расследованием Навального, у них куча своих проблем — по ЖКХ, например», — подчеркнул Деньгин.

Отчет правительства по итогам прошлого года не предполагает подобных вопросов, подчеркнул первый заместитель руководителя КПРФ Сергей Решульский. «Это к теме не относится. Для того, чтобы задавать такие вопросы, требуется другая процедура — парламентское расследование», — отметил он.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорится, что премьер якобы имеет яхты, усадьбы, агрокомплекс и винодельни в России и Италии. По данным ФБК, недвижимость принадлежит Медведеву через подставные фонды и доверенных лиц. За сутки с момента публикации расследования ФБК получил пожертвования на сумму 1,1 млн рублей.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, комментируя расследование ФБК, назвала его «пропагандистским выпадом оппозиционного и осужденного персонажа». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что эта работа — «не первый пример творчества» «известного осужденного гражданина».

Сам Медведев никак не отреагировал на расследование ФБК. Только забанил Навального в соцсетях.

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