День работника ЖКХ бердские коммунальщики отметили по-спортивному. 17 марта на лыжной базе «Метелица» прошли веселые старты, где соревновались семь команд муниципальных и частных предприятий жилищно-коммунальной сферы.

Всего участникам предлагалось пять конкурсов. Коммунальщики катали друг друга на «плюшках», перепрыгивали через обруч, играли с мячом. А в конце команды перетягивали канат.

Первое место заняла команда управления ЖКХ, на почетном втором оказалась УК «Кристалл», а на третьем — ГорСвет. Также в веселых стартах поучаствовали команды частной котельной ТГК-1, КБУ, УК «Прогресс», УК «Лига».

Завершились праздничные соревнования дружеским чаепитием.

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