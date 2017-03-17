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День работника ЖКХ бердские коммунальщики отметили по-спортивному. 17 марта на лыжной базе «Метелица» прошли веселые старты, где соревновались семь команд муниципальных и частных предприятий жилищно-коммунальной сферы.
Всего участникам предлагалось пять конкурсов. Коммунальщики катали друг друга на «плюшках», перепрыгивали через обруч, играли с мячом. А в конце команды перетягивали канат.
Первое место заняла команда управления ЖКХ, на почетном втором оказалась УК «Кристалл», а на третьем — ГорСвет. Также в веселых стартах поучаствовали команды частной котельной ТГК-1, КБУ, УК «Прогресс», УК «Лига».
Завершились праздничные соревнования дружеским чаепитием.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [17:10]
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