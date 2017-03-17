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В коммунальных «веселых стартах» победило управление ЖКХ Бердска

День работника ЖКХ бердские коммунальщики отметили по-спортивному. 17 марта на лыжной базе «Метелица» прошли веселые старты, где соревновались семь команд муниципальных и частных предприятий жилищно-коммунальной сферы.

Всего участникам предлагалось пять конкурсов. Коммунальщики катали друг друга на «плюшках», перепрыгивали через обруч, играли с мячом. А в конце команды перетягивали канат.

Первое место заняла команда управления ЖКХ, на почетном втором оказалась УК «Кристалл», а на третьем — ГорСвет. Также в веселых стартах поучаствовали команды частной котельной ТГК-1, КБУ, УК «Прогресс», УК «Лига».

Завершились праздничные соревнования дружеским чаепитием.

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В коммунальных «веселых стартах» победило управление ЖКХ Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [17:10]

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